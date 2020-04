Trasparenza dati, in Provincia di Foggia c’è “Il Silenzio dei Prosciutti”

essenza del silenzio

Siamo a 2 mesi circa dall’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 . Effettuare un’analisi, con un testo, lo ritengo sciocco. Per un’emergenza sono necessari studi, ricerche, settimane, mesi, di approfondimenti. Poiché si è tentati spesso dal comunicare per esserci che dal comunicare per informare, ci si limita a intervenire. Metto la foto, un grassetto, ed è fatta. Per questo (conoscendo le dinamiche, e fregandomene il nulla),. Mi mancano gli affetti, ho terminato di pranzare (gli orari sono sballati), e, un controllo, per un cittadino, per due, per una comunità di cittadini.

Come StatoQuotidiano.it, che dirigo da oltre 10 anni, abbiamo indirizzato le nostre forze, fisiche e mentali, alla conoscenza dell’emergenza. Conoscenza per la gestione dell’emergenza. Per ora, limitiamoci all’Italia, alla Puglia, alla Capitanata, al Gargano, a Manfredonia: bollettini della Protezione Civile, provvedimenti governativi, atti ministeriali, ordinanze regionali, comunicazione a 360° della Regione, del Governo, link, report, comunicazione politica, circolari della Provincia, atti amministrativi, ordinanze, delibere, fino alle note della Prefettura di Foggia e i comunicati stringati della Protezione Civile locale.

Vi sembrerà strano, ma in questa “babilonia” comunicativa, in questa bulimia informativa, in quest’assalto del comunicare per esserci (ma poi chisseneimporta), in questo guazzabuglio editoriale, è mancato l’elemento centrale. L’elemento alla base della motivazione che ci vede oggi confinati in casa, limitati nelle azioni, per quanto disposto dai vari DPCM, circolari, etc.. Cosa è mancato? Una comunicazione adeguata per rispondere alle esigenze dei cittadini, che sono preoccupati. Perché cittadini lo siamo tutti. Che temono. Perché il percorso di vita come quello di morte, interessa tutti. Ma tanto lo sapete, e fate finta di non ignorarlo..

E allora cosa avremmo voluto conoscere. Lo ribadisco, anche per ringraziare quanti hanno approfittato della gentilezza, del nostro modo civile di porci. I cittadini avrebbero voluto conoscere, ogni giorno (dall’inizio dell’emergenza, e parliamo della seconda decade di febbraio, quando a Manfredonia si pensare a festeggiare): quanti positivi ci sono in città; quale zone del paese sono interessate; se si tratta di contagi da ambito ospedaliero, in studi privati, in scuole, in Comuni. Come si sta evolvendo la gestione relativa al monitoraggio dei positivi, dei loro contatti stretti. Come, al netto delle telefonate degli operatori. Chi ci assicura che il monitoraggio sia regolare, come poterlo dimostrare.

Quali le misure a livello ospedaliero. Quanti i cittadini positivi, rispetto al totale dei confermati. Quanti i guariti, i deceduti. Se erano realmente Covid. I decessi da correlare all’infezione. Come si sono sviluppati i controlli delle Forze dell’Ordine. Attività, cittadini, strade, rioni, piazze. Quanti mezzi sanitari sono stati impiegati. Quanti operatori. Avere contezza dei test sul personale sanitario. Un focus sulla sanificazione di scuole, sedi dei Comuni, uffici, ospedali. I dati quotidiani sugli spostamenti, sulla mobilità.

In che modo sono monitorati i cittadini interessati dai contagi. Uno screening dettagliato sui test, sul numero dei tamponi, comune per comune, cittadino per cittadino. Chiarezza sui test negativi poi diventati positivi, poi negativi, e nuovamente positivi. Avere lumi sulle fasce epidemiologiche della Regione, che variano nei colori ma che, a livello numerico e informativo, sono praticamente dei “punti di raccolta dati, sottostimati“, come lo stesso dr. Lopalco ha precisato, e non delle informazioni. Quale monitoraggio è stato effettuato nelle attività che hanno continuato a operare. Per le riaperture, le date: analizzare con la stessa precisione, e obblighi, che mi vietano di abbracciare i miei affetti, la correlazione aumenti dei contagi – riduzione degli spostamenti.

Possiamo “strabenedettamente ” conoscere le cause dei focolai della Provincia di Foggia (che sta per raggiungere i 900 casi di positività), con aumenti che persistono in un territorio con circa 622mila e rotti residenti, con una superficie di 7.007,54 km2, e una densità abitativa di 88.84 ab./km2? Un territorio che continua a registrare casi di positività e decessi, 115 negli ultimi 6 giorni con 14 vittime (nel Barese: 185, 15 morti), mentre in tanti continuano a parlare di fasi, ripartenze, e i vari operatori (ora sì pronti a parlare) chiedono garanzie e misure di sostegno.

In sintesi (perché di interrogativi ce ne sarebbero altri, ma ho così tanto lavoro che devo terminare), possiamo sapere? Per l’incapacità gestionale di chi decide per le comunità (con gestione correlata alla riconferma), siamo obbligati a limitare le nostre azioni. Siamo ai confini costituzionali di un abuso. E dovremmo accontentarci, offendendo così la nostra intelligenza, a un “non sappiamo”, un “chiediamo”, un “dottore impegnato”, un “consulti il sito”, “non spetta a noi”, “mi passi il link”, “non ricordo”, “non saprei”, “non ti ho detto nulla“. Che altro non sono che le frasi ripetuteci da giorni.

Frasi che non ci hanno impedito di informare puntualmente. Ci sono stati casi (rari) dove c’è stata comunicazione degli enti (nell’ordine: Regione Puglia, Asl Foggia, Casa Sollievo della Sofferenza, OO.RR. – si ringrazia in ogni modo il dr. Vitangelo Dattoli, dg dei Riuniti -, strutture socio sanitarie, singoli presidi ospedalieri, Prefettura di Foggia, Amministrazioni comunali, Commissioni straordinarie, Università di Foggia), ma il bilancio resta deficitario, e soprattutto offende la vita dei cittadini, il concetto stesso di essere al mondo in qualità di esseri viventi (lasciamo perdere il: pago le tasse e dunque ho il diritto.. evitiamo).

Non voglio dedicare riflessioni alla politica territoriale: ringrazio i sindaci (ai quali sarebbe stato obbligatorio affidare, lo avrebbe compreso anche mia nipote, maggiori poteri per la gestione dell’emergenza), esprimo la mia disistima per quanti, sostenuti da ottime indennità, posizione, contatti, tempo libero, sono rimasti concretamente a guardare, in attesa delle prossime elezioni, nelle quali torneranno a sventolare quanto fatto. Cosa avete fatto? Cari non rappresentanti dei cittadini, concretamente per quest’emergenza avete fatto pochissimo. Avevo proposto la devoluzione di un’indennità mensile a sostegno delle popolazioni, di quanti realmente non sanno come andare avanti, vuoi per mancanza di liquidità, di strategie, e spese da sostenere.. Non ho ricevuto risposta. E in tanti hanno letto.

Ecco, non ho ricevuto una risposta. Quasi mai. E allora, ringraziando quanti hanno sostenuto la nostra “lotta” (cittadini, associazioni, infermieri, medici, ex primi cittadini, che – al netto di qualsivoglia ambizione – hanno protestato e denunciato la mancanza di dati e di una gestione per l’emergenza), direi che dal “Silenzio degli innocenti” si è passati al “Silenzio dei Prosciutti”. Si, The Silence of the Hams, film comico del 1994 (terribile, mi si perdoni) scritto e interpretato da Ezio Greggio. “Un gioco di parole che si richiama a The Silence of the Lambs, letteralmente ‘il silenzio degli agnelli’, titolo originale del film distribuito in Italia come Il silenzio degli innocenti, di cui è in parte una parodia, assieme al film Psyco“.

Si, è una parodia questa gestione comunicativa, in Capitanata, del Sars-CoV-2. Provate a ricordarlo, nello stesso modo con il quale si sono ricordati delle vostre esigenze.

Dimenticavo: dedico questo testo agli intellettuali: non c’è bisogno di fare opinione per il risveglio dei cittadini. Soprattutto se stucchevole. L’opinione la supporto con i fatti. E sono evidenti. Avrei solo bisogno di tempo..

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it