Vieste, sindaco: “Politicanti da strapazzo festeggiano chiusura mercatino e cimitero”

“Come prevedibile dalla “Tribuna” animata dalla solita pletora dei politicanti da strapazzo si festeggia la chiusura del mercatino e del cimitero. Non so cosa abbiano da festeggiare perché anche questa volta aed in particolare le persone più fragili della nostra città. Davvero uno strano modo di contrastate l’operato dell’amministrazione. C’è chi, nell’intento di sferrare un attacco personale, con la consueta tecnica degli esposti,. Che pena questi instancabili delatori.

È la genialità di chi taglia il ramo su cui è seduto. Non è la prima volta che vengo ingiustamente accusato di predisporre atti illegittimi, accuse poi rivelatesi assolutamente prive di fondamento, ma si sa: la macchina del fango è sempre pronta a screditare la mia persona. Venendo al punto, le due ordinanze sul mercatino e cimitero sono state da me revocate per puro spirito di collaborazione che da sempre ha connotato il mio rapporto con la Prefettura. Nessuna illegittimità e’ stata commessa, in quanto il decreto legge n. 19 del 25.03.2020, é l’unico atto a cui ogni sindaco deve fare riferimento ed uniformare la sua azione. Detto atto però non prevede alcuna chiusura di mercati rionali e di cimiteri. Ogni Prefetto, però, è libero, all’interno del suo territorio di competenza, di inasprire le misure adottate con propri provvedimenti. Il Prefetto di Foggia ha giustamente preferito alla via degli atti quella della discussione e del ragionamento con i sindaci per i singoli provvedimenti. Testimonianza evidente della discrezionalità dell’azione dei Prefetti è l’apertura a Roma e Torino dei mercati rionali. Ai cultori del diritto rinnovo l’invito a tornare a studiare… non è mai troppo tardi per imparare…”

Lo riporta il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti.