(STATOQUOTIDIANO, ore 14). Manfredonia, 20 aprile 2021. Innanzitutto: il dialogo. Incontri settimanali, al di là dei contatti via social, tra i movimenti, i gruppi e le nascenti liste, che concorreranno alle prossime Amministrative di Manfredonia. Amministrative per le quali, come risaputo, non c’è ancora una data ufficiale (tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 o nella prossima primavera 2022).

Da un lato un’evidente frammentazione, da un altro la volontà di tutti – almeno nelle parole – di “prendere le distanze dal passato“, di attestare una “tangibile discontinuità amministrativa”. Discontinuità improbabile se se all’interno degli stessi gruppi ci saranno ancora ex amministratori comunali. Ma tant’è.

Quale l’assetto che emergerebbe ad oggi per le prossime comunali.

Innanzitutto un ipotetico “Polo civico forte”, nell’ambito di continue e pressanti “prove tecniche di trasmissioni”. Un polo civico che potrebbe, dovrebbe, essere costituito da 8 liste e/o movimenti. Ad oggi sarebbero, in attesa di conferme e smentite ufficiali: il Movimento Est, Manfredonia Nuova e il Movimento 5 Stelle (che hanno già dichiarato pubblicamente la loro intesa), ancora: Progetto Popolare, Italia in Comune dell’ex assessore Giuseppe La Torre (già Iniziativa Democratica), Molo 21 dell’avvocato Giovanni Mansueto, Officine Popolari di Saverio Mazzone, e il Partito Democratico del segretario avv. Raffaele Caputo (sostenuto dallo storico duo Bordo e Campo).

E gli altri?

Ciro Del Nobile (Società, Sviluppo, Solidarietà) e Giovanni Caratù (Manfredonia che funziona) continuerebbero a dialogare con il Movimento Est di Michele La Torre.

Città Protagonista del già “gruppo della Montagna” Tonino Prencipe e Libero Palumbo vorrebbero raggiungere un’intesa con Manfredonia in Azione di Antonio De Michele.

Altri liste e/o movimenti (da Carlo Cinque a Giovanni Feltri fino a Emiliano Della Torre): al momento non c’è nulla di concreto e di ufficiale.

Poi i cd “neutrali” per scelta, per ideologia, per personalità: il movimento AGIAMO di Massimiliano Ritucci e Antonio Tasso continua a dialogare con tutti, ma persiste nell’idea di un totale distanziamento dal recente passato amministrativo; Lega – Fratelli d’Italia e Forza Italia, per il cui candidato a sindaco sarebbero stati fatti i nomi di: Marco Galli, Professore dell’Università di Foggia, il già consigliere comunale, Presidente del Parco del Gargano, assessore provinciale, Avv. Stefano Pecorella, e anche l’avv. Cristiano Romani, e infine CON Manfredonia di Maria Teresa Valente, sostenuto e/o sorretto dal’ex sindaco Angelo Riccardi.

Un Angelo Riccardi che ha già indicato il suo candidato sindaco ideale (la stessa Valente): “Il mio candidato a sindaco ideale? Donna, autorevole, competente“, mentre non si arrestano le voci di un dialogo tra lo stesso ex sindaco e il consigliere regionale Giandiego Gatta (anche in questo si attendono conferme e/o smentite) per candidare a sindaco di Manfredonia l’ingegnere Gianni Rotice, già presidente di Confindustria Foggia.

Sul tema Riccardi, oggi nello staff del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, era stato chiaro qualche giorno fa a StatoQuotidiano: “Gianni è una risorsa importante per la città, ma non credo ambisca a fare il sindaco. Motivo? Per una serie di ragioni. Poi: ora candidato per il centrosinistra, poi per il centrodestra… Accordo tra me e Gatta per candidare Rotice alle Amministrative? E’ fantapolitica”.

“Lo vogliono bruciare, come avvenuto in passato con altri nomi, prima della campagna elettorale? Probabile. Adesso bisogna comprendere chi è il regista di questa situazione. Non lo so. Dico solo che Gianni è una risorsa, una persona sulla quale si può investire. Non so cosa ci sia dietro a questa storia dell’accordo tra me e Gatta. E’ fantapolitica, credetemi”.

“Tutti questi movimenti, gruppi per le prossime Amministrative? Normale. E’ una situazione che conferma come a Manfredonia la politica ha smesso di svolgere la sua funzione originaria. I vari movimenti e gruppi si accreditano solo per ragioni opportunistiche. Per essere presenti. Io non vedo nessuna valida proposta politica”, aveva detto Riccardi.

“Il PD? Non ne parliamo. Manfredonia in Azione? Lasciamo stare”. “Siamo dinanzi a terze – quarte linee della politica di Manfredonia, che sono sotto dei cd ‘caporali’. Era ovvio che avvenisse questo nell’attuale situazione dove la politica in città non svolge più ruoli, dove gli equilibri si sono scompaginati. Tutti cercano e sperano di ottenere il famigerato posto al sole“. “Tutti questi giovani in prima linea? E’ una situazione simile per certi versi al 1992. Una vecchia classe politica che investe nella nuova, che però dovrà affermarsi con i fatti. Con il tempo si comprenderà chi sarà un bluff e chi invece si affermerà. Non potranno giocare sempre a nascondino”, aveva detto l’ex sindaco di Manfredonia.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it