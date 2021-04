Cinquantenario dell’inaugurazione dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia (28.03.1971)

Cinquanta anni fa veniva inaugurato l’Ospedale Civile di Manfredonia poi intitolato a San Camillo De Lellis.

Tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020, ho pensato di ricordare l’avvenimento, per tanti aspetti storico, della nostra comunità. Tuttavia, dai mesi successivi una grave pandemia imperversa in tutto il mondo con conseguenze che non si riesce nemmeno ad immaginare quali possano essere.

Il Covid19 ha finito con il coinvolgere anche i non contagiati, imponendo a tutti un cambio di vita ed una sostanziale modifica delle abitudini, in alcuni casi anche molto drastica. Vi è l’assoluta impossibilità di organizzare “in presenza” qualsiasi manifestazione celebrativa, compresi convegni e riunioni varie.

Tutto ciò premesso, poiché (come raccomanda il detto) bisogna fare “di necessità virtù”, ho cambiato e sostituito il vecchio programma, con questa iniziativa che, per il momento, prevede quattro brevi relazioni, che si potrebbero anche chiamare pagine di storia o ricordi. È mia ferma convinzione che quando si parla o si scrive del passato, lontano o recente, è corretto sempre citare le fonti; pertanto puntualizzo che la documentazione, è tratta da precedenti pubblicazioni personali, in particolare: L’Ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia nei primi trent’anni, Manfredonia, Grafiche Falcone, 2000; L’Ospedale Civile Orsini di Manfredonia (1678-1987), Manfredonia, Grafiche Falcone, 2000; Frammenti di vita quotidiana dell’Ospedale Orsini di Manfredonia (a cura di), Manfredonia, Grafiche Falcone 2001; Storia della Sanità in Capitanata dalle origini ai giorni nostri, Manfredonia, Andrea Pacilli Editore, 2017; Storia della Cardiologia Pugliese. Un’altra pagina. Dal Servizio di Cardiologia all’Unità Operativa Complessa con UTIC a Manfredonia, Manfredonia, Andrea Pacilli Editore, 2020.

Ho scelto, nella secolare storia dell’Ospedale cittadino, quattro periodi o momenti celebrativi di avvenimenti particolarmente significativi. Ce ne sarebbero tantissimi altri: per chi fosse interessato ad approfondirli, segnalo che le monografie in precedenza citate, insieme ad altre, sono facilmente disponibili e quindi consultabili nelle più importanti biblioteche del territorio e nazionali.

La prima relazione riguarda la partecipazione dell’ospedale alle manifestazioni cittadine nell’ultimo periodo borbonico prima dell’Unità d’Italia. Seguiranno, in giorni successivi, la seconda: la posa della prima pietra e l’avvio della costruzione dell’ospedale il giorno 31 Agosto 1947; la terza: la inaugurazione dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica il 2007; la quarta: l’inaugurazione dell’ospedale il 28.03.1971.

Infine, un’ultima osservazione. L’idea di dare alla stampa questo articolo di oggi ed i quattro successivi dei prossimi giorni, nasce, come accennato in precedenza, dalla volontà di celebrare un avvenimento certamente storico quale l’avvio dell’attività del nuovo ospedale nel primo cinquantenario. Tuttavia, sono anche convinto che il passato vada analizzato, studiato e capillarmente divulgato nella comunità di appartenenza, anche nella speranza di poter correggere le discrepanze, le storture, gli errori che hanno incanalato lo svolgimento dei fatti in una direzione non sempre consona alle legittime aspirazioni di un popolo. Tutti i cittadini, anche quelli non addetti ai lavori, portati a conoscenza della organizzazione e delle trasformazioni che avvengono nel territorio, possono sentire la esigenza di un impegno civico maggiore e più proficuo e di incrementare il rapporto di fiducia nelle istituzioni.

Ringrazio la Redazione di Stato Quotidiano che ha accolto queste pagine e l’amico Editore Andrea Pacilli per la collaborazione nella sistemazione fotografica.

A cura di Lorenzo Pellegrino