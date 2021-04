Flavia Vento contro Pio&Amedeo “Offesa nella mia intelligenza”

Foggia, 20/04/2021 – (instantnews) Pio e Amedeo sono tornati in tv e l’hanno fatto con il loro primo show in prima serata. Lo spettacolo va in onda ogni venerdì sera su Canale 5. Nel corso della trasmissione si alternano momenti stranamente emozionanti ad altri estremamente esilaranti. Nel corso della puntata di venerdì scorso, i due comici foggiani hanno fatto una battuta che non è piaciuta troppo a Flavia Vento.

“Questa follia che siamo tutti uguali deve finire, Flavia Vento non è uguale a Piero Angela”.

La showgirl romana ha voluto rispondere attraverso il proprio account ufficiale Instagram a Pio e Amedeo, che avevano fatto un accostamento tra la sua intelligenza e quella di Piero Angela. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 non l’ha presa bene e si è sentita sminuita. Per questo motivo ha risposto in maniera molto astiosa.

“Caro pino e medeo avete detto che Flavia vento non è uguale a Piero Angela! per fortuna non siamo tutti uguali Flavia vento non è uguale a Piero Angela lo sapete perché? Perché il mio quoziente intellettivo va oltre la soglia del sovrannaturale per questo resto incompresa! Mi comprende Edgar cAyce mornah simeona ramses e ermete Trismegisto baci”.(instantnews)