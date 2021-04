Manfredonia, cade dalla bici in via dell’Arcangelo: ferito uomo

Manfredonia, 20 aprile 2021. Ferite per un uomo di Manfredonia caduto accidentalmente dalla propria bicicletta in via dell’Arcangelo, angolo viale Miramare.

Sul posto: i sanitari del 118 di Manfredonia, i Carabinieri del locale Comando Compagnia, gli ispettori ambientali dell’Ente Civilis di Manfredonia.

Fortunatamente per l’uomo non ci sono state conseguenze gravi.

