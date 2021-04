Manfredonia. “La mancanza di vaccini rende operatori inermi: centro hub organizzatissimo”

(statoManfredonia, 20 aprile 2021. “Non ricevere la vaccinazione prenotata è certamente una delusione, ma parlare di disorganizzazione non corrisponde alla verità. Il centro hub di Manfredonia è organizzatissimo e nei primi giorni della vaccinazione di massa ha fatto numeri maggiori di tutti i comuni della provincia compreso Foggia. Nei giorni scorsi abbiamo vaccinato prenotati e non, dato inconfutabile. Purtroppo la mancanza dei vaccini rende gli operatori sanitari inermi”.

E’ quanto si apprende stamani da fonti interne al servizio, in replica ad una segnalazione giunta ieri a StatoQuotidiano da parte di un lettore.

“Nello specifico, pensavamo di arrivare a fine giornata con le scorte disponibili, quindi è stato predisposto un avviso al cancello (che va comunque fatto preparare in tipografia); in seguito abbiamo ricevuto la notizia che la direzione aziendale si è adoperata per ritirare dai vari comuni della provincia ed addirittura in altre province pugliesi alcune dosi che arriveranno stamattina presso il centro hub“.