Mappe Criminali: Società Foggiana e Mafia Garganica su TV8

Manfredonia, 20/04/2021 – (digitalnews) Il giornalista Daniele Piervincenzi, con le sue inchieste d’assalto ci porta alla scoperta delle Mappe Criminali, un viaggio in sei tappe che ricostruisce le geografie criminali che attraversano l’Italia, in onda in prima visione assoluta su TV8, dal 20 aprile tutti i martedì in seconda serata.

Dal nord al sud della penisola, Piervincenzi racconta i legami invisibili, le infiltrazioni mafiose e gli interessi economici che collegano le diverse realtà criminali presenti nel nostro Paese. E lo fa con lo stile di sempre, in prima linea, con il suo caratteristico story-telling incalzante e le sue interviste esclusive. Solo attraverso delle Mappe Criminali è possibile dare un volto a chi comanda nell’anti-Stato e Piervincenzi ne intervista i protagonisti.

Si resta nel sud Italia anche per la quarta puntata: nella provincia di Foggia, infatti, convivono e prosperano gruppi criminali, come la Società Foggiana e la Mafia Garganica, sempre più violenti, spietati e “ambiziosi”.

Attraverso il racconto dell’ inchiesta sulla strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017, in cui persero la vita due agricoltori innocenti, i fratelli Aurelio e Luigi Luciani, testimoni scomodi dell’omicidio del boss di Manfredonia Mario Luciano Romito, ricostruiamo le tappe dell’espansione della criminalità della provincia di Foggia le cui radici risalgono alla faida di Monte Sant’Angelo e all’alleanza con altri gruppi criminali.(digitalnews)