Tutolo lascia ‘Con’ e chiede consiglio regionale monotematico sulla Capitanata

(STATOQUOTIDIANO, ore 19). Foggia, 20 aprile 2021. “Addio ‘Con’, è stato uno strappo naturale, io mi sposo una volta”.

Il consigliere regionale Antonio Tutolo usa una battuta per dire che lascia la civica di Emiliano – in cui è stato candidato e nel cui gruppo è entrato in consiglio- perché “non ne condivide la linea”. Approda del gruppo misto con Paolo Dell’Erba, consigliere di Apricena. “Sì lo conosco, è un uomo della nostra provincia” ma non aggiunge se si potrà avviare un progetto condiviso stante la medesima provenienza dalla Capitanata.

Si era incatenato davanti alle Regione Puglia secondo un costume di gesti eclatanti già compiuti quando era sindaco di Lucera.

Motivo della scelta è quella che ritiene la “disumanizzazione delle cure per i pazienti affetti da Covid, che non possono vedere i loro familiari. In altre Regioni è possibile, ci sono delle delibere a riguardo, oggi con specifici protocolli si può far visita a un familiare che altrimenti si sente abbandonato.

Da novembre ne ho parlato con Lopalco senza ricevere risposte. Da oltre 50 giorni ho presentato una proposta di legge che consiste nel rendere possibile ogni 15-20 minuti la visita di un parente”. Circa le dimisssioni dell’assessore Lopalco, invocate dalla minoranza, risponde: “Se andasse via farebbe un piacere a tutti”. Non polemizza più di tanto e resta fermo sul punto del contrasto con l’assessore alla sanità.

Oggi stesso, però, anche sulla scia di una maggiore indipendenza nel gruppo (resta in maggioranza) Tutolo è tornato su argomenti che aveva già presentato nel suo programma elettorale (Gargano e Salento, per esempio: cosa ha la nostra provincia da invidiare?). Fra le mozioni portate nell’odierno consiglio regionale, quella su Pnrr.

“Il territorio dal quale io provengo, la provincia di Foggia, è l’ultima d’Italia, e non è per sentenza divina- ha esordito-. Questa classifica ogni anno ci mortifica e ritengo che sia responsabilità di tutti perché è stata lungamente trascurata dalle istituzioni, statale e regionale.

Oggi devo dire che di Lecce non si parla più per la criminalità ma per il turismo e per le opportunità, e lei è stata una delle protagoniste di questa svolta”, ha detto rivolgendosi alla presidente Capone. “Ma è stata anche ‘strabica’ perché ha guardato più al suo territorio che al mio, che non ha mai avuto l’attenzione che meritava. Noi siamo quelli che abbiamo la mafia più crudele d’ Italia, quelli che diamo quotidianamente notizie negative e siamo quasi un peso per la Regione, il nord della Puglia è quello meno sviluppato.

Insisto sul fenomeno mafioso perché solo lo sviluppo può farlo regredire, la nostra è una provincia che merita un’attenzione particolare, mi farò promotore di un consiglio regionale monotematico che discuta di propositi e di idee per cambiare quella classifica. Se siamo ultimi della classe per un branco di cialtroni che delinque, la politica deve avere la tenacia per sconfiggerli”.

Ed è arrivato alla questione turismo, al cui delega nella scorsa legislatura regionale era di Loredana Capone: “Noi non abbiamo nulla in meno del Salento in quanto a bellezze naturalistiche ma bisogna promuoverle meglio con un serio piano del turismo. I Monti Dauni sono tenuti fuori dal contesto turistico, abbiamo tante città da sviluppare in un sistema, a cominciare da Lucera, ma bisogna crederci”.

Capone nella sua replica ha ricordato che mai come in questo consiglio regionale Foggia sia rappresentata, dai ruolo nell’Ufficio di presidenza alla giunta. Sui Monti Dauni ha ricordato che “più volte ho dovuto aiutarli a spendere le risorse”. Tutolo, dopo la presentazione di 7 proposte di legge nel gruppo ‘Con’, si concentra sulla Capitanata, secondo step.

Paola Lucino, 20 aprile 2021