Calcio e cinema: le comparse dei giocatori famosi

Oggi vogliamo presentarvi qualcosa di originale in questo articolo, che raggiunge sia gli appassionati di calcio, sia di cinema e non solo; senz’altro anche chi ha la curiosità di scoprire quali sono i film in cui grandi giocatori di calcio hanno fatto la loro apparizione. Che i giocatori facciano anche molto altro al di là del loro stesso ruolo non vi è dubbio. Questo è sotto gli occhi di tutti, soprattutto se si esaminano le pubblicità che vengono proposte nel mainstream nazionale.

Sono in tanti, ma soprattutto i cosiddetti “big del pallone”, a promuovere prodotti che variano di settore a 360°. Effettivamente, si potrebbe quasi affermare che il calciatore stesso giochi un ruolo parallelo fondamentale per tantissime aziende che ruotano attorno al settore più apprezzato dagli italiani, e questo avviene praticamente in ogni momento della sua attività.

Ma poche volte, probabilmente in paragone a tutto il resto, i calciatori vengono inclusi nei film del grande cinema. Quindi iniziamo subito a scoprire alcuni titoli interessanti, che magari vi saranno d'aiuto nella scelta del vostro prossimo film da vedere!

Pelè

Iniziamo con un grande del calcio che ha segnato la storia di tutti i tempi. Forse si tratta del giocatore con più comparse nella storia del cinema: si conoscono le sue apparizioni in tanti film già a partire dagli anni ‘70. Se dovessimo consigliarne uno in particolare, Giovani Giganti è uno di questi. In questo film, la star del calcio Pelé si impegna nella realizzazione del sogno di un malato terminale, un prete: evitare la chiusura del proprio orfanotrofio. Un altro titolo degno di nota è “Hotshot”, in cui un giocatore di football americano cerca di farsi strada, diventando poi il più grande giocatore di calcio di tutti i tempi: Pelè.

Neymar

L’asso del calcio conosciuto con il nome di Neymar ha debuttato, sul grande schermo, proprio nel primo episodio della saga “XXX” assieme a Vin Diesel. È così che il giocatore realizza uno dei suoi più grandi sogni: calarsi nei panni di un personaggio del cinema. Una piccola curiosità per gli appassionati: già nel trailer per il sequel “XXX”: State of the union” (2005) è possibile vedere Neymar palleggiare per qualche momento.

Zinedine Zidane

Altro amatissimo della storia del calcio di cui si può osservare la sua partecipazione, totalmente inaspettata per molti. Si tratta infatti del film “Asterix alle Olimpiadi” del 2008. Zidane sarà vestito in maniera decisamente poco adatta alla sua figura, dando modo di cogliere anche la sua evidente autoironia: durante una scena in particolare darà un assaggio delle sue doti calcistiche interpretando un personaggio che mai ci si aspetterebbe: Cleopatra! Un film divertente adatto a chi cerca un titolo leggero per trascorrere una serata tranquilla in compagnia dei propri amici. (nota stampa)