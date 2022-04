Concorsone scuola: tanti i docenti bocciati in Puglia

FOGGIA, 20/04/2022 – (gazzettamezzogiorno) Qualcuno l’ha definita la «strage degli innocenti», altri invece una nuova «Caporetto».

Certo, appare grottesco quello che è accaduto in Puglia (ma non solo) per alcune prove scritte del concorso ordinario della scuola scuola secondaria di primo e secondo grado. Per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), infatti, in Puglia a superare la prova scritta (svoltasi il 21 e 22 marzo) su circa 2300 candidati sono stati soltanto in 87. Cioè, conti alla mano, soltanto il 3,7% dei partecipanti allo scritto potrà svolgere l’orale e, dunque, sperare di aggiudicarsi una delle 93 «cattedre» (più posti a disposizione rispetto a chi ha superato la prova scritta) messe a bando per la Regione Puglia.

Una disfatta che, comunque, si è verificata anche in altre regioni d’Italia. In Lombardia, per esempio, su circa 6000 candidati sono stati ammessi all’orale soltanto 964 insegnanti. Se poi, come è stato riferito dagli aspiranti candidati docenti, le domande erano lunghissime, non sempre corrette, spesso demenziali e che richiedevano un tempo importante per la lettura e la comprensione, la logica conseguenza è che i concorrenti non sono riusciti a superare le prove. (gazzettamezzogiorno)