Foggia, giornata di Prevenzione Tumori del Cavo Orale

• La giornata di prevenzione si terrà il 21 aprile 2022 e sarà destinata a chiunque, indipendentemente dal tempo di comparsa, presenti tumefazioni ed escrescenze, lesioni bianche o rossastre e ferite che non si rimarginano spontaneamente a livello di lingua, gengive, guance, pavimento ovvero la parte inferiore della bocca, palato o labbra.

• Tali pazienti potranno sottoporsi ad una visita specialistica gratuita di screening in data 21/04/2022 nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 13:00 presso gli ambulatori di Otorinolaringoiatria del Policlinico Riuniti di Foggia, piano terra plesso Maternità.

• Per sottoporsi alla visita di screening NON è necessaria alcuna prenotazione. Sarà sufficiente presentarsi presso l’ambulatorio all’interno della fascia oraria indicata. L’accesso sarà regolamentato dal personale in servizio e saranno garantite tutte le norme di prevenzione e contenimento delle infezioni da Covid-19.