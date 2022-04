StatoQuotidiano.it, 20 aprile 2022. Di giorno mercatino rionale, di notte ritrovo per feste all’aperto, consumo smisurato di alcool e teatro di gravi atti di inciviltà e vandalismo.

I commercianti si ritrovano, specie nel giorni che precedono la domenica, a dover rimuovere decine di bottiglie vuote di alcool, vomito, feci e rifiuti di ogni genere.

L’ultimo episodio increscioso è stato un incendio appiccato al bancone in legno per il pesce di Michele Castrignano, ormai andato distrutto, le cui fiamme hanno danneggiato e bruciato il telo parasole e solo l’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato danni alla copertura del mercatino. Sono anni che i commercianti lamentano e denunciano questi atti di grave inciviltà crescente ma nessuna soluzione è stata mai adottata.

In coro, i commercianti propongono di istituire una ZTL con il presidio della Polizia Locale che purtroppo, quando avvengono i festini, in tarda notte, non può essere presente. Allora la soluzione, a mio avviso, potrebbe essere quella di video sorvegliare l’area mercatale, installando telecamere nei punti di accesso che impedirebbe agli automobilisti di accedere con le auto e telecamere per monitorare l’area.

Potrebbe essere una soluzione ad un problema che rischia di cronicizzarsi, quello della dilagante diffusione della inciviltà, ed ad essa spesso connessa, della micro criminalità giovanile che turba la quiete dei cittadini e della città di Manfredonia, che da cerca in tutti i modi di riabilitarsi da quelle aggettivazioni negative di questi anni.

A cura di Antonio Castriotta