BARI, 20/04/202 – Dopo venticinque anni il Principe di Monaco Alberto II è tornato a Terlizzi dove insieme al Sindaco Ninni Gemmato ha svelato l’insegna stradale “Terlizzi sito storico Grimaldi”. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’associazione Siti storici Grimaldi di Monaco.

Il Principe Alberto di Monaco sarà in Puglia per tre giorni, dopo Terlizzi farà tappa questa sera a Trani, domani a Canosa di Puglia, Spinazzola e Matera per poi concludere il tutto venerdi ad Alberobello.

Nel pomeriggio a Terlizzi il Principe Alberto incontrerà nella pinacoteca “ Michele de Napoli “ la stampa e le istituzioni. Qui sarà esposta croce d’argento donata al Capitolo della Collegiata di Terlizzi da parte di Onorato Grimaldi che, dal 1632 fino all’anno della morte 1639, fu signore feudale e arciprete di Terlizzi.

MICHELE MININNI