Lido Aurora: “Finalmente pineta di Siponto pulita e ordinata, grazie Sindaco”

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 20 aprile 2022 – “๐‘บ๐’๐’๐’ ๐’Š๐’๐’‡๐’Š๐’๐’Š๐’•๐’‚๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’† ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’•๐’‚ ๐’‚๐’๐’’ ๐‘จ๐’Ž๐’Ž๐’Š๐’๐’Š๐’”๐’•๐’“๐’‚๐’›๐’Š๐’๐’๐’† ๐‘ช๐’๐’Ž๐’–๐’๐’‚๐’๐’† ๐’ ๐’Š ๐‘ด๐’‚๐’๐’‡๐’“๐’†๐’ ๐’๐’๐’Š๐’‚ ๐’‘๐’†๐’“ ๐’‚๐’—๐’†๐’“ ๐’‘๐’“๐’†๐’‘๐’‚๐’“๐’‚๐’•๐’ ๐’๐’‚ ๐’๐’๐’”๐’•๐’“๐’‚ ๐’‘๐’Š๐’๐’†๐’•๐’‚ ๐’ ๐’Š ๐‘บ๐’Š๐’‘๐’๐’๐’•๐’ ๐’‘๐’†๐’“ ๐’–๐’๐’‚ ๐‘ท๐’‚๐’”๐’’๐’–๐’†๐’•๐’•๐’‚ ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’†๐’„๐’„๐’‚๐’ƒ๐’Š๐’๐’†, ๐’ ๐’๐’‘๐’ ๐’ ๐’†๐’„๐’†๐’๐’๐’Š: ๐’‘๐’–๐’๐’Š๐’•๐’‚, ๐’๐’“๐’ ๐’Š๐’๐’‚๐’•๐’‚, ๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’†๐’๐’›๐’‚ ๐’ ๐’Š ๐’‘๐’๐’“๐’•๐’‚ ๐’“๐’Š๐’‡๐’Š๐’–๐’•๐’Š ๐’† ๐’ƒ๐’‚๐’ˆ๐’๐’Š ๐’‘๐’–๐’ƒ๐’ƒ๐’๐’Š๐’„๐’Š ๐’‚๐’‘๐’†๐’“๐’•๐’Š! ๐‘ฎ๐‘น๐‘จ๐’๐‘ฐ๐‘ฌ!!!”.

รˆ quanto scrive la titolare del Lido Aurora di Siponto, Patrizia Salice, sui social. Grande soddisfazione per le condizioni della pineta di Siponto, finalmente pulita dopo decenni. Tutto pronto per una “Pasquetta impeccabile”, sottolinea ‘Lido Aurora Lato Sud’. Un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale guidata da Gianni Rotice per l’ottimo lavoro svolto.

Fotogallery (Facebook Lido Aurora):