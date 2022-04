Manfredonia, il Governo “allarga” le Zes Pugliesi ad oltre 350 ettari

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/04/2022 – (gazzettamezzogiorno) Zone economiche speciali come un elastico. Da poter allargare o stringere secondo necessità.

Il DL Pnrr 2 sdoganato da Palazzo Chigi alla vigilia di Pasqua, ha riservato alla Puglia una sorpresa che vale oltre 350 ettari. A tanto, infatti, ammontano le aree che potranno essere riperimetrate, modificando il precedente assetto definito con decreto tre anni fa, e sulle quali potranno essere realizzate (o implementate) attività produttive beneficiando del regime speciale. Una misura allettante soprattutto per i grandi insediamenti produttivi.

Le due Zes «pugliesi», annoverano circa circa 4mila e 500 ettari (meno di 3mila l’Adriatica e poco più di 1.500 quella jonica), di cui 350 non risultano ancora assegnati (261 nella Adriatica e 88 nella Jonica). A tali territori andrebbero aggiunti anche le superfici «nettizzate» da quelle particelle che ricomprendono ad esempio le aree (come ad esempio alcune strade) sulle quali non potranno essere realizzati interventi.

Il nuovo dl (articolo 32) passato in Consiglio dei ministri alcuni giorni fa ha infatti previsto «una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario… fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico». (gazzettamezzogiorno)