Manfredonia, “Il Luna Park si farà quest’anno”

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/04/2022 – Buone notizie per i tantissimi amanti sipontini delle giostre: quest’anno, dopo anni di blocchi legati all’emergenza Covid, potrebbero tornare i parchi dei divertimenti anche nella città di Manfredonia.

“Ciao a tutti. Notizie dicono che il Luna Park si farà quest’anno!!!!Ci teniamo aggiornati per possibili novità nei prossimi mesi”, lo ha riportato poco fa la pagina Facebook del sito Luna Park Manfredonia.

“Ma perché qui non è possibile montare il luna park e in altre città, sì? Sono i dirigenti comunali che non vogliono dare l’autorizzazione!”. Così sbottavano solo un anno fa dalla Musik Express by Germano Alberini, impresa di Luna Park, e chiedevano spiegazioni e ragioni scritte da presentare poi in prefettura.

Ad animare le feste patronali e i momenti ricreativi a carattere collettivo ormai da sessant’anni, a Manfredonia e in diversi altri comuni del foggiano, anche la Alberini, infatti, aveva dovuto rimanere ferma negli ultimi due anni, per ragioni legate al COVID-19.

Si spera che quest’anno, anche in virtù di un migliore gestione della pandemia e dei numeri di casi in calo, anche grazie alla bella stagione, quel momento sia finalmente arrivato.