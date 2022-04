Manfredonia, Moscone: “Poteri forti e violenti pretendono di dominare il territorio”

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/04/2022 – “L’estorsione e l’usura sono due attività criminali caratteristiche delle mafie […] La Società civile e l’Imprenditoria sana (che non manca) devono ribellarsi, alzare la voce, prendere consapevolezza, in altre parole passare resoluti alla DENUNCIA!

Lo dobbiamo alle tante vittime innocenti perché il loro sacrificio, che per noi è sinonimo di martirio civile e religioso (per quelle credenti), non cada nel nulla, ma costituisca una memoria generativa di legalità, grida di giustizia, coraggio di azione rinnovatrice. Non c’è alternativa al DENUNCIARE e denunciare adesso senza attendere oltre… attendere è solo rafforzare la criminalità, è rimanere in un’economia marcia che fa putrefare l’intera società, è continuare a mantenere l’aria fetida che produrrà altre vittime innocenti e persone che spariranno nel nulla.

Non possiamo permetterci il silenzio: perché il silenzio è sinonimo di complicità, è collaborazione (anche se dettata da paura) col crimine, è partecipazione (anche se indiretta) con i poteri forti e violenti che pretendono di dominare il territorio ed assoggettare il popolo ai loro interessi sostituendosi alla legge. L’omertà non difende nessuno, ma rende tutti possibili vittime, di un nemico che si finge di ignorare ritenendolo inesistente perché appare invisibile.

Contro l’omertà si osi l’azione profetica della denuncia. […] Poteri occulti e criminali si trovano sempre a loro agio nel torbido, e trovano nella pandemia e nella guerra sempre degli alleati per l’esercizio del loro potere sul territorio e la società. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR], con gli imponenti e necessari finanziamenti, è attenzionato dalla criminalità organizzata ovunque, ma lo è di più in un territorio ferito e martoriato dalla disoccupazione, dalla perdita di posti di lavoro, dalla debolezza delle Istituzioni.