Monte S. Angelo, Di Bari: “La città patrimonio dell’Unesco destinata a scomparire”

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 20/04/2022 – I dati delle dichiarazioni dei redditi dei cittadini italiani riferiti all’anno 2020 pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze mostrano la situazione economica delle città e dei comuni nell’anno dell’inizio della pandemia da COVID 19.

I dati pubblicati contengono i redditi lordi suddivisi per lavoro dipendente, possesso di fabbricati, pensioni erogate, lavoro autonomo e redditi di impresa individuali.

E’, bene precisare che in questi dati non sono compresi i “redditi” degli evasori fiscali.

Ho estrapolato i dati del mio Comune di origine Monte S. Angelo e, i risultati sono i seguenti:

REDDITI 2020 Comune di Monte S. Angelo n. contrib. Reddito % Reddito medio Italia Redditi da fabbricati 3.932 3.575.175 3,18% 909 Redditi da lavoro dipendente 3.550 62.462.019 55,52% 17.595 20.720 Redditi da pensione 2.850 42.415.169 37,70% 14.883 18.650 Lavoro autonomo 45 1.684.327 1,50% 37.429 52.980 Redditi di impresa individuale 203 2.360.569 2,10% 11.628 19.900 TOTALE 7.279 112.497.259 100% 15.455 21.570

Il numero dei contribuenti è pari a 7.279 per un totale di redditi dichiarati pari a Euro 112 mln. Il reddito medio pro-capite annuo è stato di Euro 15.455 rispetto ad un dato nazionale di Euro 21.570 (-28,3%). Si riporta il confronto con gli altri comuni del Gargano.

REDDITI MEDI COMUNI DEL GARGANO Redditi 2020 Manfredonia 15.289 San Giovanni Rotondo 17.536 Monte S. Angelo 15.455 Mattinata 13.238 Rodi Garganico 13.217 Vico del Gargano 13.016 Vieste 11.977 Peschici 10.882

Monte S. Angelo da una prima lettura dei dati sembra la seconda città più “ricca” dei comuni garganici subito dopo San Giovanni Rotondo il cui reddito pro-capite annuo è fortemente condizionato dall’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e da tutte le altre attività nate intorno alla figura di San Pio. La realtà invece è drammatica, come evidenzia la tabella riportata il 92,22% del reddito dichiarato pari a Euro 105 mln proviene da pensionati per Euro 42 mln (37,70%) e da lavoro dipendente per Euro 62 mln, di cui il settore pubblico incide per Euro 50 mln. In altri termini il 92% dei redditi dichiarati nella città proviene da pensionati e dipendenti pubblici, mentre il lavoro autonomo contribuisce per Euro 1,7 mln (1,50%) e quello di impresa individuale per Euro 2,4 mln (2,10%).

Questi dati rilevano che la città si sta avviando verso una sua progressiva estinzione: tra dieci anni ci troveremo di fronte a un paese fantasma con costi pubblici sproporzionati rispetto alla popolazione vista la vastità del suo territorio.

Purtroppo, continueremo ad assistere ad emigrazione continua non solo dei giovani ancora in età scolastica ma anche di persone adulte che trovano la città insopportabile nella qualità della vita. Le cause e le responsabilità di questo disastro più volte annunciato sono tante e, mi propongo di elencarle in un prossimo articolo. La responsabilità politica e della classe dirigente degli ultimi decenni è stata determinante nel portare una città straordinaria dal punto di vista culturale, religiosa e architettonica verso la sua estinzione se non si troveranno soluzioni sostenibili e innovative tenendo conto delle specificità della città e del territorio che sono i suoi vantaggi comparati rispetto ad altre realtà territoriali. In altre parole, c’è bisogno di una visione e di una strategia per dar corpo ad un modello di sviluppo inclusivo e attraente per tutti.

Nicola di Bari