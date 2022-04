Operazione anti camorra: arrestati due politici pugliesi

LECCE, 20/04/2022 – (repubblica) Ci sono due politici pugliesi tra le 57 persone arrestate su ordine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, nel corso di un blitz anticamorra che ha sgominato il clan Moccia.

Si tratta dell’ex assessore all’Ambiente del Comune di Lecce Andrea Guido (in carica con la giunta di centrodestra di Paolo Perrone e attualmente consigliere comunale di opposizione) e di Pasquale Finocchio, ex consigliere comunale barese di Forza Italia poi passato al gruppo misto, che ha concluso l’esperienza politica attiva durante la precedente amministrazione, dopo cinque mandati in Consiglio comunale. (repubblica)

(ansa) Andrea Guido, consigliere comunale di Lecce, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito del maxi blitz dei carabinieri del Ros e del Gico della Guardia di Finanza contro il clan camorristico Di Moccia.

Secondo quanto si è appreso nel capoluogo salentino, Guido (attualmente consigliere comunale dell’opposizione di centrodestra) è stato arrestato per corruzione per fatti risalenti al 2017 quando ricopriva il ruolo di assessore all’ambiente della Giunta comunale guidata dall’allora sindaco Paolo Perrone. (ansa)