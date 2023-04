Carapelle: arriva Spider-Man per aiutare i piccoli in ospedale

Carapelle (Fg), 20 aprile 2023 – “Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella “zona grigia” in cui tutto è abitudine.

Ricordatevi di guardare le stelle, e non i vostri piedi. Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare, e in cui si può riuscire.

Tutti abbiamo delle croci… Signore aiutaci a portarle e dacci la forza di non arrenderci mai”

Sono queste le parole di Francesco Tarantino che si traveste da Spider-Man per regalare sorrisi ai bimbi ricoverati.

E’ la bella storia di solidarietà di uno studente 19enne di Carapelle, guarito, a sua volta, da una grave patologia e che cerca di donare un po’ di spensieratezza ai piccoli ammalati.

Parole di elogio per il nobile gesto arrivano anche dall’Amministrazione Comunale del piccolo comune foggiano:

“A Carapelle abbiamo il nostro supereroe.

È Francesco Tarantino, il giovane Spiderman, che ci ha onorato della sua presenza nella casa comunale.

Francesco ha davvero un superpotere, la sua grande forza di volontà.

In questo periodo è in giro per gli ospedali italiani a regalare emozioni ai piccoli pazienti.

Grazie, Francesco, per quello che fai e perché porti in alto il nome del tuo paese!”

Tutti i bambini sognano di incontrare i propri beniamini del mondo dei supereroi e quando arriva Francesco con la sua maschera di Spider-Man riesce a riaccendere la speranza nei piccoli cuori.

Il giovane Francesco da quando è nato è affetto da una malformazione congenita dell’intestino inferiore per la quale ha rischiato anche la vita e sa bene cosa significa lottare. È proprio il giovane a darne notizia sui suoi canali social.

La sua esperienza è anche un esempio per chi soffre:

“Anziché abbattermi e scoraggiarmi, ho scelto prima di tutto di ‘combattere per vincere’, riuscendo a superare i momenti difficili della malattia, e poi di portare, con generosità disinteressata, un messaggio di speranza e forza a chi purtroppo vive oggi un simile destino”.