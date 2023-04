I migliori notebook da gaming del 2023

La tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Sin dall’alba del Terzo Millennio, infatti, si è assistito a sostanziali modifiche nel mercato dei device di uso comune, portando allo sviluppo di sistemi sempre più innovativi e dalle esperienze d’uso ricche con le quali poter compiere svariate mansioni, prima, impensabili per una macchina computerizzata. Di sicuro, questo ha portato anche ad uno spostamento considerevole dell’attenzione dei consumatori su determinati dispositivi.

Al giorno d’oggi, sempre più persone richiedono prestazioni elevate ai loro device, senza rinunciare alla compattezza e alla possibilità di poterli portare con sé, sia per svago che per lavoro. È alla base di questi presupposti che si è posta la nascita e la diffusione dei notebook da gaming. Si tratta di device messi a disposizione, principalmente, degli amanti dei videogiochi, ma di recente, anche dei professionisti che si avventurano nei nuovi mestieri digitali e che, per questo, necessitano di dispositivi performanti da poter utilizzare in qualsiasi luogo si trovino senza il minimo problema.

I notebook da gaming sono dispositivi particolarmente potenti, che vantano display chiari e prestazioni, come detto, elevatissime, col vantaggio di poter essere portati con sé, in ufficio, all’università o, in generale, da un luogo ad un altro, per poter lavorare, studiare e, perché no, svagarsi quando possibile. Quando si acquista un dispositivo da gaming bisogna mettere in conto un investimento economico non esattamente irrisorio e, pertanto, risulta fondamentale prendere in considerazione diversi parametri prima di procedere con l’acquisto. Scopriamo, nelle prossime righe, quali sono i modelli di notebook da gaming migliori che il mercato di riferimento ha da offrire per questo 2023.

Asus ROG Zephyrus Duo 16

Iniziamo con un brand che, nel mercato dei laptop da gaming, fa faville. Ci stiamo, chiaramente, riferendo ad Asus che con la sua linea ROG domina il settore ad ogni nuova release da diversi anni. Duo 16 è un device ad altissime prestazioni con cui poter vivere un’esperienza di gioco senza precedenti. Il notebook vanta due schermi integrati, con il principale da 16 pollici da 120Hz certificato Pantone Validated ed un touchscreen ROG ScreenPad Plus 4K da 14 pollici. Si tratta di una feature, sicuramente, interessante anche per chi lavora col computer e, di conseguenza, può implementare il multitasking. Questo device è alimentato da un AMD Ryzen 9 6900 HX e presenta una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 16GB GDDR6.

MSI Stealth GS66

Andiamo avanti con un altro brand baluardo del settore notebook gaming. MSI presenta in questo 2023 lo Stealth GE66, un device con un display a risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento da 240Hz. Questo device è ideale per le sessioni di gioco dinamiche e presenta un Intel Core i9-12900H di dodicesima generazione, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti con 16 GB di memoria GDDR6 con elevatissime prestazioni grafiche ed una RAM da 32 GB. Di sicuro, la batteria e lo schermo sono i punti di forza di questo notebook, acquistabile comodamente sul sito ufficiale msi italia store, nei principali store di elettronica e nei più forniti negozi online di settore.

Acer Predator Triton 300 SE

Chi è in cerca di un notebook compatto da gaming, poi, non potrà non considerare la proposta di Acer che ha offerto ai clienti il Triton 300 SE. Si tratta di un device con componenti di ottimo livello, mosso da un Intel Core i7 di undicesima generazione e con 16 GB di RAM ed un SSD NVMe da 512 GB. Questo device dal peso di soli 1.8 kg è la risposta a tutti coloro che hanno bisogno di un notebook performante e compatto adatto al gaming e al lavoro.