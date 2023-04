“Per questo abbiamo portato prima la vicenda in Commissione Bilancio per ascoltare le motivazioni della scelta unica da parte del direttore di Pugliapromozione, Luca Scandale, e poi in Consiglio regionale dove Fratelli d’Italia chiedeva, con un emendamento, un finanziamento di 500mila euro, salvo poi concordare con l’emendamento del collega Fabiano Amati e far approvare almeno uno stanziamento di 300mila euro.