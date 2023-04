Il commosso saluto all’ex calciatore del Manfredonia Giuseppe Lacarra

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/04/2023 – Bari ha ricordato Giuseppe Lacarra, ex attaccante di svariati club pugliesi dalla C alla Promozione (Andria, Barletta, Monopoli, Manfredonia, Molfetta, Corato tra le altre) scomparso nella mattinata di mercoledì 19 aprile all’età di 36 anni dopo aver combattuto contro una terribile malattia.

Amici e colleghi di Lacarra, uniti alla compagna Filomena e al figlio di 5 anni, hanno dato vita a un pomeriggio struggente sul terreno di gioco del campo da calcio Sante Diomede, nel quartiere San Paolo alle porte del capoluogo pugliese. Tanti i protagonisti del mondo del calcio pugliese presenti: da Loiodice a Strambelli, passando per Patierno, Berardi, Sibilano, Grazioso, Lopez, Picci, Daleno, Lavopa, Manzari, Gigi Anaclerio, Montrone, Passiatore e una rappresentanza della dirigenza del Bisceglie. Amici ancor prima che colleghi.

Una cerimonia che ha preceduto i funerali, ospitati dalla Parrocchia Immacolata a Modugno. Applausi, lacrime e tanta commozione in un campo di calcio, quello che per quasi 20 anni è stato l’habitat naturale di Lacarra, attaccante da 150 gol in carriera. La cui figura di gigante buono ora è ricordata in uno striscione affisso a bordo campo: “Forza della natura – si legge – ciao Pepè”. Lo riporta Telesveva.