Il Teatro è cultura, Dina Valente è semplicemente divina

Manfredonia, 19 aprile 2023

Al Cine Teatro San Michele la commedia in vernacolo della Compagnia Teatro Stabile Città di Manfredonia diretta da Dina Valente.

Dina l’unica diva, basta il nome Dina, la grande attrice. Dina è se stessa anche quando non recita. E’ la sua presenza a dar luce a tutto quello che si fa in teatro. Essere un attrice è la cosa più solitaria del mondo. Sei completamente da sola con la tua concentrazione e con la tua immaginazione, e quello è tutto ciò che hai. Essere una brava attrice non è facile e Dina è una bravissima attrice, una donna che si fà amare anche con i suoi silenzi. Questa recita è l’ennesima prova di una meravigliosa creazione perché prima dell’attrice c’è la donna . Lei ha capito che è nata attrice ed oggi ha dato la dimostrazione dell’ennesima recita riuscitissima, perché dietro a tutti c’è Lei, Dina una donna da palcoscenico.