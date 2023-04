Lucera – Manfredonia. Sabato parte la 13 ^edizione di “Rimettiamoci in Gioco SportivaMENTE”

Sabato parte la 13 ^edizione di “Rimettiamoci in Gioco SportivaMENTE” manifestazione regionale di calcio a 5 riservata ai ragazzi diversabili organizzata da ANPIS PUGLIA, che persegue il duplice fine della promozione di un cultura sportiva con percorsi di inclusione e integrazione sociale a favore di persone con disabilità psichica provenienti da diversi Centri di Salute Mentale e Cooperative sociosanitarie e Associazioni provenienti dalle 6 regioni della Puglia.

Il progetto persegue una azione di realizzare ” tutti assieme” uno spazio dedicato all’attività sportiva non competitiva, integrata al sono divertimento e amicizia dedicato a chi in qualche modo, non ha potuto accedere con l’intento di superare impostazioni eccessivamente settoriali e ricercando una lettura, sia dei bisogni che delle risposte in grado di cogliere l’unitarietà delle persone.

Quest’anno la città di Manfredonia sarà rappresentata dai ragazzi della A.S. Delfino Manfredonia e ASD Gargano 2000 Manfredonia che rappresenteranno la neo associazione di promozione Sociale “LA GRANDE QUERCIA” .

Si inizia giorno 22 aprile 2023 sugli Impianti Sportivi dello ZENITH di via Lucera e il giorno 29 aprile 2023 a Manfredonia sugli Impianti della Arena Sport Center in collaborazione con il Consorzio Metropolis e la ASP La Grande Quercia.

Un ringraziamento particolare alla sensibilità di TEGLIAFILO COSTRUZIONI, ROTARY CLUB MANFREDONIA, ATLETICA MANFREDONIA, ASD DELFINO MANFREDONIA, USIP COMITATO PROVINCIALE FOGGIA E MANFREDONIA, CASA MANFREDI, STILNOVO,CHERI, DOG PARADISE, BAR GATTA, ETICA PARRUCCHIERI, TATA, BAR IN PIAZZETTA, LA SIGNORA RABASCO E PUBLITALIA E INFINE ALLA ASD ANGEL BASKET MANFREDONIA.