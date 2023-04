Manfredonia. Caratù – Fabiano: “Cari manfredoniani, la Tari aumenta”

www.stqtoquotidiano.it,

Monte S.A. ha il suo mega impianto di trattamento dei rifiuti in plastica, Cerignola si tiene stretto i suoi impianti, e loro fanno muina.

Ormai è di dominio pubblico. a Manfredonia la tari aumenta! Lo ha validato

AGER Puglia, a seguito della sottoscrizione del PEF (piano economico finanziario) redatto dai nostri valenti tecnici dell’ase e del comune. Mentre ase produce utili record. si parla dell’anno in corso di oltre 600 mila euro.

Oltretutto Ase è detentore di un impianto di trattamento dei

rifiuti inutilizzato.( un milione di euro) ase si è anche permesso il lusso di ammortizzare una perdita a fronte di un credito vantato verso il comune di Vieste.

il comune di Manfredonia, giustifica, e chiede l’aumento della tassa come conseguenza della riduzione percentuale della differenziata.

E loro ? Loro, i super tecnici fanno muina, a colpi di determine e delibere,

ribadendo sempre le loro decisioni.

Ancora, per l’ennesima volta, ribadiamo, che l’avviso pubblico per selezionare i futuri amministratori ase, non può essere valida. Per difetto nella composizione della commissione giudicatrice palesemente in contrasto con art 17 dello stesso statuto.

Il bando è lacunoso e fumoso, non stabilisce i compensi dei vincitori non indica a priori i parametri

numerici di valutazione dei titoli e dei requisiti. Losciando tutto alla loro discrezionalità. Inoltre la delibera Non da imput politici e gestionali per il loro futuro mandato.

A pensar male si può ipotizzare ad un trattamento ad personam expost.

sono certo che così non è!

Il Bando privilegia la ricerca di un esperto in controllo e finanza.

Mentre il comune richiede di

aumentare la tari perché il servizio è carente e per niente efficiente. Allora non era meglio cercare figure tecniche?

E in tutto questo la politica dov’è?

Si maschera dietro il paravento di scelte tecniche?

Gli assessori e i tecnici comunali che dovevano controllare qualità e quantità del servizio dov’erano? Mentre la differenziata calava.

Noi siamo contrari all’aumento Tari, anzi chiediamo un servizio migliore, di conseguenza una riduzione della tariffa.

Invitiamo, con garbo e cortesia, gli assessori dott Palumbo Libero e l’ing. Trotta Anna (assessori di riferimento politico) a votare in giunta contro l’aumento delle tariffe perché non corrispondenti con la qualità e quantità del servizio prestato.

Oltretutto inopportuna, Vista la situazione drammatica cone quella di Manfredonia.

Inoltre, non meno importante , l’aumento e contrario agli accordi politici che sono alla base della formazione dell’attuale giunta.

Giovanni Caratù MCF

Luigi Fabiano

( coordinatore civiche per Gianni Rotice)