Manfredonia Nuova: “Approvato trattamento di Rifiuti Speciali nel sito SIN”

“Bontà del progetto”: più di 50 assunzioni, ma se “Niente utilizzo dell’acqua, niente polveri, niente inquinamento, tutto meccanico e quindi zero impatto ambientale all’insegna di un rinnovato modello di economia circolare secondo le direttive ministeriali targate MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)” come si spiegano tante assunzioni? No sarà che è lo stesso numero di quelli del recupero e riciclaggio della plastica cioè 8 al massimo 9 e tanto guadagno per il comune ospitante? E chi controllerà che le prescrizioni siano rispettate? Il sindaco di Monte? Sappiamo quanto abbia a cuore i problemi ambientai e di salute di Manfredonia. Ancora una volta insieme a Regione, Provincia, ecc. fanno a gara a individuare attività industriali tra le più inquinanti e minacciose per la salute dell’aria, della terra e del mare, dimenticando che l’area ex EniChem dista non più di 200 metri da case, scuole, uffici, attività commerciali e artigianali ed è un un sito interessato da una bonifica, che come da tempo diciamo oltre che “complessa” è del tutto lacunosa.