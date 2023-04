Mazzanti auto è in liquidazione, si spera in un fondo maltese-svizzero

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/04/2023 – Si fa sempre più difficile la situazione della della Mazzanti automobili di Pontedera, azienda che da decenni costruisce hypercar ormai note in tutto il mondo .

Dal tribunale di Pisa è arrivata laliquidazione giudiziale che potrebbe mettere, nel peggiore dei casi, la parola fine a un marchio che ha rappresentato l’eccellenza italiana nel mondo della quattro ruote “artigianali“. Ma c’è ancora una speranza. Prima dell’arrivo del decreto che annuncia la liquidazione, l’avvocato Stefania Civitavecchia del foro di Foggia, advisor legale della Mazzanti automobili srl, aveva annunciato che il fondo maltese-svizzero IFF Limited con a capo il Ceo, Sandro Paolo Di Benedetto, “manifesta l’interesse di voler acquisire la Mazzanti Automobili srl”.

Ebbene, l’interesse, conferma la stesso avvocato, rimane anche dopo esser sfumato il percorso del concordato preventivo. “Auspichiamo in un imminente incontro – dice Civitavecchia – tra il liquidatore e il fondo per avviare un percorso“. Lo riporta il sito lanazione.it. Tempo fa, come si legge nel sito mzz.industries, il “Gruppo Mazzanti” annunciava “l’apertura di uno stabilimento a Manfredonia con un investimento di 100 milioni di euro con fondi pubblici e privati e 500 posti a regime”.