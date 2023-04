Nuovo sequestro di droga nel carcere di Foggia: beccato un 30enne barese

FOGGIA, 20/04/2023 – Il reparto di polizia penitenziaria del carcere di Foggia questo pomeriggio ha sequestrato al detenuto P.G. di circa 30 anni, nativo della provincia di Bari, circa 50 grammi di hashish.

Le indagini in corso appureranno con quale canale sia entrata la droga in carcere, anche se la grave carenza di personale denunciata da tempo dal SAPPE, sindacato autonomo polizia penitenziaria, ha allargato le maglie dei controlli. Il detenuto in questione in carcere per omicidio con fine pena 2040, era arrivato a Foggia dopo vari allontanamenti per motivi di ordine e sicurezza da parecchie carceri, ultimo quello di Lecce un paio di mesi fa.

Questa operazione fa seguito al ritrovamento di droga nella borsa di un infermiera dell’ASL in servizio presso il carcere di Foggia di qualche giorno fa, e di alcuni telefonini qualche settimana fa. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.