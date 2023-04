Riccardi ironico su delibera comunale: “Meglio andare a lavorare nei campi!”

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/04/2023 – “Sarei curioso di capire chi è il genio che è riuscito a produrre un oggetto così lungo in una semplice delibera di Giunta comunale.

A momenti superava la lunghezza del romanzo de I Promessi sposi. La prossima volta, seguite queste regole basilari per evitare disastri: l’oggetto deve essere breve e chiaro come un sorriso, analitico e sintetico come un tweet, e deve partire dal generale per arrivare al particolare come una nonna che racconta una fiaba. Altrimenti, meglio prendere in mano una zappa e andare a lavorare nei campi! A proposito, non c’era bisogno di una delibera di Giunta per chiedere all’avvocato nella stanza di fronte se era necessario valutare una querela: bastava alzarvi e bussare alla sua porta!”. Lo riporta l’ex Sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi.