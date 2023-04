Spettacolare. Foggia per un giorno sarà “capitale dell’Antigravity”

www.statoquotidiano.it, Foggia, 20 aprile 2023. Foggia, centro dell’Antigravity. Si terranno proprio nel capoluogo dauno, infatti, il 22 e il 23 aprile, i Campionati interregionali per il Sud di Arti aeree e Pole sport. Si tratta di un esordio a tutti gli effetti.

Tali discipline (a cavallo tra fitness, danza aerea e arti acrobatiche), negli ultimi tempi sempre più in voga in tutta Italia, sbarcano per la prima volta in una grande manifestazione agonistica nel Mezzogiorno. Laddove, di solito, i campionati interregionali di questo settore si sono sempre tenuti al nord (con 2 appuntamenti) e al centro (in un’unica sessione di gara) della Penisola, aree geografiche dove la passione per le attività antigravity ha attecchito ben prima che al Sud. Ma quest’anno, alle competizioni territoriali ospitate da Como, Medolla (in provincia di Modena) e Roma, si aggiunge anche il “teatro” di gara rappresentato dal Palazzetto dello Sport “Preziuso” di Foggia, concesso alla manifestazione sportiva grazie al patrocinio accordato dai commissari in seno Palazzo di Città, in ragione dell’importanza che l’evento può rivestire per tutto il territorio di Capitanata.

Tali competizioni sono allestite in collaborazione tra Fisac (Federazione italiana Sport acrobatici e coreografici), Posa (Federazione internazionale di Pole sport e Arti aeree) e Aics (ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni): l’organizzazione in loco delle gare interregionali del sud Italia, allora, è stata affidata – con lettera d’incarico firmata da Elisa Grossi, responsabile nazionale Aics per il Pole sport e le Discipline aeree – alla foggiana Musical Art asd di Paolo Citro, supportata in questa storica impresa anche dalla consulenza tecnica di Giovanna Nargiso della Vertical Studio di Apricena, altra rinomata scuola di antigravity del territorio dauno.

Le gare daranno diritto alle qualificazioni al Campionato nazionale di Pole sport che si terrà dall’1 al 4 giugno presso il Centro sportivo “Corticelli” di Bologna.

Foggia, dunque, si prepara ad accogliere oltre 100 atlete (per un totale di 130 esibizioni in gara) che giungeranno non solo da tutto il Tacco d’Italia, ma anche dal basso Abruzzo (in particolare dal Pescarese).

Merito anche del fiuto e della professionalità dello stesso Citro, che già 6 anni fa, in tempi non sospetti, ha avviato nel suo centro in via Capozzi – presso cui ha di recente fondato pure l’AMA, accademia nazionale di formazione al musical – i corsi di antigravity guidati dai docenti Antonio Ruotolo e Aurora Cassano, nello specifico con amache e cerchio (altri attrezzi come tessuti, spirale e palo rappresentano ulteriori branche del settore). Un lavoro e una struttura nel tempo ben sviluppati (attualmente la Musical Art conta oltre cento corsiste di danza aerea) che sono infine valsi a Citro l’incarico organizzativo per i Campionati interregionali Sud affidatogli dall’Aics nazionale.

Grande la soddisfazione dichiarata dallo stesso Citro, che, a suo dire, attraverso l’attività professionale che conduce sul territorio, cerca sempre di “elevare in chiave nazionale il profilo non solo artistico e culturale, ma, in questo caso, anche sportivo della Capitanata”. L’augurio è di ripetere la manifestazione a Foggia anche nei prossimi anni, nonché di riuscire a coinvolgere sempre più scuole, associazioni e società di antigravity provenienti da altre regioni del Mezzogiorno.

Alle gare di venerdì (pomeriggio) e sabato (in sessione sia mattutina che pomeridiana), intanto, parteciperanno, manco a dirlo, anche un gruppo di atlete della Vertical Studio di Apricena e una decina di agoniste della Musical Art (alla sua prima assoluta in competizioni di tal blasone). Un’occasione in più, per Citro, per pensare al futuro, oltre che artistico anche sportivo, del suo centro di formazione in via Capozzi. “Per la prossimità annualità abbiamo intenzione – anticipa – di integrare l’offerta della Musical Art pure con corsi di danza aerea in chiave puramente agonistica. Finora, infatti, abbiamo trattato l’antigravity principalmente attraverso un taglio più squisitamente artistico, quale, cioè, importante strumento di preparazione al musical”.

Il respiro ambizioso dell’attività di Citro fa bene a tutto il capoluogo dauno. I Campionati interregionali di stanza a Foggia parlano, ovviamente, anche di un indotto econico sul territorio, con tutta una rete di bed ‘n’ breakfast, per esempio, con cui è stata attivata una convenzione per la ricezione e l’ospitalità in loco delle atlete che disputeranno le competizioni “foggiane”.