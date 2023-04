Tutolo: ‘Io, gratis segretario d’aula in Regione’. Clemente: ‘Solito populista’

www.statoquotidiano.it, 20 aprile 2023. Il segretario d’aula in consiglio regionale? “Mi propongo io, ma gratis e senza benefit”.

La dichiarazione di Antonio Tutolo, consigliere regionale di Lucera, avviene nel giorno in cui si sarebbe dovuto votare il nuovo segretario d’aula in sostituzione di Giandiego Gatta, il parlamentare di Manfredonia eletto alla Camera.

Attualmente, a rivestire una delle due funzioni previste dallo statuto è Sergio Clemente, anche lui fra i consiglieri della provincia di Foggia, passato dalla lista di Emiliano, in cui è stato eletto, a quella di Azione, scelta seguita da non poche polemiche.

“Ma questa è un’altra storia, politica, invece qui- e lo precisa Clemente – parliamo di “istituzioni”.

Ieri in aula, in sintonia con Tutolo, è intervenuto in aula il presidente Emiliano, “a titolo personale”, ha precisato.

Il consigliere di Lucera, sul segretario d’aula, ha detto che prende “1200 euro in più al mese, ha la macchina, l’autista, due dipendenti regionali che lavorano solo per lui ma pagato dalla Regione”.

In sintesi, “costa 400mila euro all’anno e sulla loro rielezione si è inceppato il consiglio regionale.” Qualche settimana fa aveva presentato un emendamento per l’eliminazione dei benefit “ingiustificati”.

Sergio Clemente, a tal proposito, dice a Stato quotidiano. “Non è bello attaccare le istituzioni, perché è di questo che stiamo parlando. Siamo stati eletti segretari d’aula a scrutinio segreto da 32 consiglieri regionali e siamo ‘inamovibili’ se non per gravi motivi legati alla funzione.

“Tutolo da presidente di commissione prende la stessa mia indennità. Però a lui piace fare un po’ il populista, quello sempre fuori campo”.

Secondo il consigliere di Azione, “Emiliano ha colto la polemica per rimandare l’elezione del segretario d’aula al posto di Gatta”. Fra le note a corredo del consiglio regionale, quella di Francesco Ventola, capogruppo di Fdi: “Due giorni di aula per non produrre una sola cosa utile per i Pugliesi, ma per assistere solo allo show di un presidente”.

E a proposito del punto in questione: “Dovevamo eleggere il nostro segretario d’aula in sostituzione dell’on. Giandiego Gatta (eletto oltre sei mei fa!!!). Ma anche in questo caso siccome Emiliano è troppo affamato di poltrone, ha deciso che la maggioranza deve prendersi anche quella e così dopo che ne discutiamo da sei mesi, ecco che sempre Emiliano chiede il rinvio per non consentirci di eleggere il nostro rappresentante”.