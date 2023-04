‘Voci di Donne’ al Lastaria di Lucera, il maxi-assegno dei clown dottori

www.statoquotidiano.it, 20 aprile 2023. Il 20 aprile, presso il Reparto di Oncologia dell’ospedale “Lastaria” di Lucera, i clown dottori de Il Cuore Foggia hanno consegnato un maxi-assegno simbolico, frutto dell’evento “Voci di Donne”, tenutosi lo scorso 8 marzo presso il Teatro del Fuoco di Foggia.

La manifestazione aveva come tema centrale la giornata internazionale delle donne, non solo in ricordo dell’evento storico, ma anche per celebrarne l’unicità nella quotidianità; la forza e il coraggio nell’affrontare le tante vicissitudini della vita.

Un particolare pensiero, nell’organizzazione, è stato rivolto a tutte coloro che si trovano ad affrontare le cure oncologiche e che lottano per la vita.L’evento teatrale ha registrato in pochi giorni il sold out, grazie alla partecipazione di tanti spettatori che hanno donato un contributo libero per lo spettacolo.

“Un ringraziamento particolare – sottolinea la presidente de Il Cuore Foggia, Jole Figurella – va al pubblico, alla nostra madrina Vladimir Luxuria e a tutti gli artisti che hanno dedicato il proprio tempo, competenze artistiche e professionali gratuitamente, per una causa così importante”.

Il Cuore Foggia, inoltre, ha contribuito autofinanziandosi per le spese tecniche dell’evento. L’intero ricavato della serata, pari a 3.200 euro, è stato completamente devoluto – tramite bonifico – al Policlinico di Foggia: l’associazione ha richiesto che destinatario fosse proprio il reparto di Oncologia di Lucera.

I clown dottori hanno, quindi, consegnato questa mattina il simbolico maxi-assegno nelle mani del Dirigente medico Maurizio Di Bisceglie, alla presenza del personale sanitario del reparto e dei pazienti che hanno condiviso questo grande momento di gioia ed emozione.