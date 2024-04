"Farmghosters", l'indagato El Mostafa Halloumi esce dal carcere e ottiene i domiciliari

Foggia. El Mostafa Halloumi va agli arresti domiciliari. Il gip Michela Valente ha accolto l’istanza presentata dall’indagato, difeso dagli avvocati Alfredo Collivignarelli e Pompeo Del Re, arrestato a marzo in seguito all’operazione della Guardia di Finanza, a Cerignola, che ha scoperto una presunta frode previdenziale attraverso aziende agricole fantasma e un sistema di facili lasciapassare a favore di persone extracomunitarie.

L’avvocato Collivignarelli dichiara di aver accettato tale incarico, in quando, dopo aver letto attentamente le carte, ha subito riscontrato la totale estraneità ai fatti per cui El Mostafa Halloumi è stato indagato, ritenendo comunque la sua posizione strettamente marginale e non di primo piano.

Nell’istanza di revoca di misura cautelare gli avvocati in premessa evidenziano che l’indagato ha sempre risposto alle domande del magistrato fornendo ulteriori chiarimenti, rispondendo alle domande del P.M. che sottolineano l’assenza dei presupposti e delle condizioni, specie la mancanza di esigenze cautelari, per mantenere ferma la misura della custodia cautelare in carcere.

Non si è sottratto all’interrogatorio di garanzia e ha fornito ulteriori elementi al fine di meglio chiarire la propria posizione, dimostrando disponibilità e spirito di collaborazione con le autorità inquirenti.

Nell’istanza di revoca si rimarca ancora che El Mostafa Halloumi è da oltre venti anni residente in Italia, incensurato, da sempre, dedito al lavoro.

Dal 2019 ha intrapreso attività commerciale di macelleria tramite la propria ditta individuale, e perfettamente integrato nel tessuto sociale, tanto da occuparsi di attività di volontariato e filantropiche, come risulta pure da pubblicazioni di stampa locale. In particolare El Mostafa Halloumi è uno dei rappresentanti locali della comunità Marocchina a Vasto e da sempre punto di riferimento nei rapporti con le autorità pubbliche dalle quali ha ricevuto anche encomi per le opere meritorie svolte