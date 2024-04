Il campionato di Serie C si avvia alla sua conclusione con 180 minuti ricchi di tensione e sorprese, sia in testa che in coda alla classifica. La Juve Stabia ha gioiosamente siglato la promozione diretta in Serie B, mentre il Brindisi ha tristemente salutato la categoria dopo appena un anno dal suo ritorno nel calcio professionistico. Nonostante ciò, i biancazzurri stanno onorando il torneo con grande lealtà e determinazione, ottenendo tre vittorie nelle ultime tre giornate.

La giornata di domani e quella successiva saranno cruciali per molte squadre, sia in alta che in bassa classifica. Sette squadre pugliesi e lucane si giocano molto: Taranto, Picerno, Foggia, Audace Cerignola, Potenza, Monopoli e Virtus Francavilla. Tutte le partite saranno giocate contemporaneamente, per evitare vantaggi ingiusti.

Taranto e Picerno hanno già garantito matematicamente la partecipazione ai playoff per la Serie B e cercheranno di migliorare la propria posizione in classifica. Il Taranto, quinto in classifica ma penalizzato da quattro punti per questioni amministrative, affronterà il vice capolista Avellino e poi giocherà in trasferta contro il Latina. Il Picerno, invece, dovrà recuperare la brillantezza mostrata mesi fa per garantirsi un posto nei playoff.

La fine della stagione regolare è un momento cruciale per Foggia e Cerignola, entrambe alla ricerca di un posto nei playoff. Il Foggia, decimo in classifica, ha recuperato terreno negli ultimi due mesi e giocherà un derby cruciale contro l’Audace Cerignola, che lo segue di soli un punto in classifica. Il Cerignola, dopo un cambio di allenatore, ha ottenuto una vittoria nel turno precedente e cercherà di confermarsi contro il Francavilla prima di affrontare il Giugliano.

In coda alla classifica, Potenza, Monopoli e Francavilla si giocano tutto nelle ultime due partite. Il Potenza, deluso da una stagione difficile, cercherà di reagire nella delicata trasferta contro il Messina e poi affronterà la Virtus Francavilla. Il Monopoli, dopo una serie positiva, ha subito una battuta d’arresto nel derby contro il Taranto e dovrà recuperare punti nella trasferta contro il Crotone e poi nel match casalingo contro il Messina. Il Francavilla, terz’ultimo, ospiterà la capolista Juve Stabia e poi affronterà il Potenza.