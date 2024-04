Il procuratore contesta una nuova aggravante ai ventenni Antonio Raffaele Palladino, Luigi Cognetti e Matteo Gesualdo, accusati di tentato omicidio e rapina per il brutale pestaggio di Noureddine Ennil, un nordafricano di 39 anni, avvenuto davanti a un bar di piazza Mercato, in zona movida, la sera del 24 giugno 2023.

Ennil, mentre consumava una bevanda, fu attaccato, derubato di un braccialetto d’argento e di un cappellino, e preso a calci anche quando era già a terra. Le sequenze dell’aggressione, registrate con un telefonino e diffuse in rete, hanno suscitato scalpore. I tre maggiorenni vennero arrestati il 27 luglio dalla squadra mobile, insieme a due presunti complici minorenni, su ordinanza cautelare di custodia in carcere. A novembre, Palladino ottenne il regime dei domiciliari, ma successivamente gli furono revocati per aver violato le restrizioni imposte.

Gli imputati, senza precedenti penali, sono accusati di tentato omicidio aggravato dalla crudeltà e da motivi abietti, quali la volontà di prevaricazione e l’affermazione della loro fama criminale, oltre all’uso di sevizie come lo sputare sulla vittima e spegnere una sigaretta sul suo costato mentre giaceva a terra. Sono altresì accusati di rapina per aver sottratto una collana d’argento e il cappellino di Ennil, che all’inizio fu ricoverato in prognosi riservata. Il processo si tiene con rito abbreviato davanti al giudice Michela Valente. Durante l’udienza, il procuratore ha contestato agli imputati un’ulteriore aggravante, relativa al numero di persone coinvolte nel reato, poiché erano presenti in cinque durante l’aggressione.

Gli avvocati degli imputati hanno chiesto al giudice di rinviare gli atti al procuratore per una nuova formulazione dell’accusa, ma la richiesta è stata respinta in quanto già dalla contestazione originaria emergeva il coinvolgimento di cinque persone. Nell’inchiesta sono coinvolti anche due minori condannati in primo grado lo scorso gennaio a dieci anni di reclusione ciascuno dal tribunale per i minori di Bari. Dopo l’integrazione dell’accusa, la difesa ha confermato la scelta del rito abbreviato; l’udienza è stata rinviata a giugno per la requisitoria, le arringhe e la sentenza. La difesa mira all’assoluzione dalla rapina e alla derubricazione del reato di tentato omicidio in lesioni, al fine di beneficiare delle riduzioni di pena previste dall’abbreviato in caso di condanna.

Durante gli interrogatori condotti dal giudice, Palladino ha scelto di non rispondere, Cognetti ha dichiarato di aver avuto un ruolo marginale e di essere intervenuto solo per difendere un amico, uno dei due minori, mentre Gesualdo ha affermato di aver difeso l’amico minorenne aggredito e di essersi poi allontanato.

L’accusa contro i presunti membri del branco si basa sui filmati delle telecamere della zona movida, contenenti 69 frame. Il giudice nell’ordinanza cautelare contro i tre maggiorenni ha descritto l’episodio come caratterizzato da una violenza brutale, con ferocia ingiustificata, evidente disprezzo per i valori della convivenza umana, e comportamenti spregiudicati e primitivi. L’accusa contesta il tentato omicidio anche sulla base delle testimonianze dei medici che hanno curato Ennil, i quali hanno confermato il pericolo di vita dovuto ai gravi traumi subiti. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.