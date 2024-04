Foggia. Emergenza in Pronto Soccorso. Dispositivi di allarme per il personale (FOTO)

La Polizia di Stato di Foggia ha avviato un progetto per proteggere il personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso del Policlinico locale. Saranno forniti loro dispositivi portatili in grado di inviare chiamate di emergenza direttamente alla Sala Operativa del 113, che dal 1° maggio sarà il 112 Nue (Numero Unico di Emergenza).

Questo fa parte di un accordo tra il Questore Ferdinando Rossi e il Direttore Generale del Policlinico, Giuseppe Pasqualone, che ha permesso l’acquisto e la distribuzione di questi dispositivi di allarme.

Il Questore Rossi spiega: “Abbiamo implementato un’ulteriore iniziativa di emergenza che si aggiunge alla linea telefonica dedicata tra la Sala Operativa della Questura di Foggia e la postazione delle Guardie Particolari Giurate nel Pronto Soccorso”.

Il Direttore Generale Pasqualone aggiunge: “In caso di difficoltà, premendo il tasto sull’allarme, si attiverà una chiamata in vivavoce, permettendo un contatto diretto tra la Polizia di Stato e il personale sanitario per un intervento tempestivo”. Questa iniziativa si inserisce nell’attività di prevenzione e presenza attiva della Polizia di Stato per garantire la sicurezza non solo del personale medico, ma di tutti i cittadini che si recano in ospedale per cure.

A livello nazionale, tutti i servizi di polizia negli ospedali sono stati potenziati a causa delle numerose aggressioni e minacce subite da medici, infermieri e operatori sanitari, soprattutto nei Pronto Soccorso.

Il Ministro dell’Interno e i vertici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza stanno seguendo da vicino questa problematica, mentre a livello provinciale il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Foggia, ha discusso dettagliatamente sull’argomento.