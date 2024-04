La polizia penitenziaria ha fatto una scoperta significativa all’interno del carcere di Foggia: un chilo di hashish è stato rinvenuto vicino al campo sportivo della struttura, nell’area destinata alla ricreazione dei detenuti. Pasquale Montesano, segretario generale del sindacato Osapp, ha reso nota questa notizia, sottolineando che la droga è stata lanciata dall’esterno e ritrovata all’interno di un’intercapedine.

Montesano ha evidenziato il difficile contesto operativo in cui si trova la polizia penitenziaria in Puglia, soprattutto a Foggia, dove l’organizzazione generale soffre di carenze strutturali, con organici sottodimensionati e scarsa attenzione da parte della politica e dell’amministrazione penitenziaria. Ha quindi sollecitato un immediato potenziamento degli organici, soprattutto in vista delle prossime assegnazioni del 183esimo corso per la Puglia, con un’attenzione particolare per Foggia.

Montesano ha ribadito l’appello al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al Governo Meloni affinché sia avviato un tavolo di confronto permanente per discutere di riforme, organici, equipaggiamenti e della problematica del sovraffollamento detentivo. Lo riporta L’Edicola del Sud.