Torremaggiore. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale della legislatura, il sindaco di Torremaggiore, Lino Monteleone, ha annunciato il suo addio alla politica attiva. È stata una serata densa di significato, un momento in cui il passato si è intrecciato con il futuro, e le promesse di nuovi volti e nuove idee hanno riempito l’aria.

Per Monteleone, questa non è stata solo la fine di un mandato, ma anche il culmine di una carriera politica che ha attraversato due decenni di servizio alla comunità. Da consigliere comunale a Sindaco, ha sempre portato avanti i suoi ideali con onore e disciplina, sacrificando tempo e affetti per la passione e la dedizione verso il bello.

Nel suo discorso d’addio, Monteleone ha riflettuto su tanti momenti vissuti all’interno di quella sala consiliare, ricca di storia e di valore simbolico. Ha sottolineato l’importanza del rispetto verso le persone, indipendentemente dai ruoli politici, un principio che ha guidato ogni sua azione.

Le emozioni contrastanti hanno dominato la serata, con la malinconia per ciò che lascia spazio alla soddisfazione per quanto dato e ricevuto. È stato un momento toccante quando i colleghi della maggioranza, il presidente del consiglio comunale, gli assessori e persino gli avversari politici sono venuti a salutarlo, tributandogli parole sincere di stima e rammarico per la sua scelta.

Monteleone ha espresso gratitudine verso i suoi cari, gli amici e migliaia di concittadini che hanno riposto fiducia in lui nel corso degli anni. Il suo addio alla politica attiva non è un addio definitivo, ma piuttosto un arrivederci a un nuovo capitolo della sua vita. Ha riconosciuto che la vita è un scrigno variegato e inaspettato, e continuerà a coltivare la sua passione in modi diversi, sempre con lo stesso stile che lo ha contraddistinto.