Tutto pronto per il “Borgo Talent 2024”: al via le iscrizioni per la 7^ edizione

A Borgo Celano torna per la settima volta il Borgo Talent dal 26 al 28 Luglio con la nuova edizione. Aperte ufficialmente le iscrizioni del Talent fondato e condotto da Luigi Mossuto con la direzione artistica di Silvio Nardella.

Da 26 al 28 luglio, nell’incantevole cornice di Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis, andrà in scena la settima edizione di BORGO TALENT, lo Show più coinvolgente del Gargano.

Ideato e condotto da Luigi Mossuto, che, anche per quest’anno e per tutte e tre le serate, sarà affiancato dal direttore artistico Silvio Nardella e dalla Coordinatrice Staff Celeste Solimando.

Presidente di giuria sarà Lucia La Riccia, Dirigente Servizi Finanziari Enti Locali.

Le CATEGORIE IN GARA saranno le seguenti:

-Cantautori (Autori di brani musicali)

-Scuole di ballo (Compositori di coreografie di ballo)

-Poeti dialettali (Autori di poesie scritte e recitate in dialetto dei paesi garganici)

-Interpreti (Cantanti di canzoni altrui per un tributo)

-Kids (giovanissimi dai 5 ai 14 anni con la passione del canto)

Per candidarsi basta inviare una e-mail al seguente indirizzo: segreteriaprolocoborgocelano@gmail.com

indicando: nome, cognome, categoria, provenienza, numero telefonico e allegando una traccia audio/video di esibizioni pregresse. A valutare l’ammissione allo show sarà una commissione interna composta da:

Presidente: Luigi Mossuto

Direttore Artistico: Silvio Nardella

Coordinatrice staff: Celeste Solimando

Presidente di giuria: Lucia La Riccia

Le iscrizioni sono aperte dal 20 Aprile al 20 Maggio.

NON PERDERE L’OCCASIONE DI SALIRE SUL PALCO DI BORGO TALENT – IL TALENT DEL GARGANO!

Comunicato firmato da:

MARILICIA CARFAGNO Responsabile Comunicazione Borgo Talent 2024