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MANFREONIA SPECIAL OLYMPICS A Manfredonia il Calcio a 5 Unificato diventa un abbraccio collettivo con le squadre Special Olympics

Ci sono eventi che non nascono per riempire un calendario, ma per dare voce a un bisogno profondo del territorio

A Manfredonia il Calcio a 5 Unificato diventa un abbraccio collettivo con le squadre Special Olympics

A Manfredonia il Calcio a 5 Unificato diventa un abbraccio collettivo con le squadre Special Olympics

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Ci sono eventi che non nascono per riempire un calendario, ma per dare voce a un bisogno profondo del territorio: creare spazi dove l’inclusione diventa esperienza, relazione, presenza.

Il Torneo di Calcio a 5 Unificato – Area Sud che rientra nel programma Special Olympics, realizzato in sinergia con il Team Anffas, che da anni collabora con il Polo Socio Sanitario Le Rondinelle per la promozione degli eventi sportivi, celebrerà una giornata in cui lo sport diventa crescita reciproca, dignità e partecipazione.

L’appuntamento è per domenica 26 aprile, al Palascaloria di Via Scaloria, con inizio alle ore 08.30: uno di quei momenti in cui una comunità intera sceglie di esserci, di sostenere, di condividere.

L’organizzazione porta la firma di Mariagrazia Prencipe, presidente dell’Anffas Manfredonia e Direttrice Provinciale Special Olympics Manfredonia, che con dedizione, visione e una cura autentica ha costruito un evento capace di unire atleti, famiglie, volontari, istituzioni e cittadini.

Un lavoro che non si vede solo nei dettagli, ma nell’atmosfera che precede ogni grande appuntamento: quella sensazione che qualcosa di importante stia per accadere.

Sul parquet del Palascaloria scenderanno in campo diverse squadre Special Olympics provenienti dall’Area Sud:

– Team Anffas Manfredonia  Forza Campioni dei ragazzi dell’Anffas e del Polo Socio Sanitario Le Rondinelle

– ASPD Freedom (Toritto-Puglia)

– ASD Nike (Basilicata)

– Delfino Manfredonia

A testimoniare il valore dell’iniziativa saranno presenti il garante della disabilità del territorio Vincenzo Di Staso, il garante della disabilità di Mattinata, il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, l’assessore al Welfare Maria Teresa Valente, il consigliere allo Sport Nicola Mangano e l’onorevole Giandiego Gatta.

Una presenza istituzionale ampia e significativa, che riconosce il lavoro serio e appassionato che ha reso possibile questo evento.

Accanto agli atleti, come sempre, ci sarà la UISP, che da anni sostiene con convinzione lo sport inclusivo sul territorio, riconoscendone il valore educativo e sociale.

La condizione dell’evento Special Olympics sarà affidata alla dott.ssa Stefania Fortunato.

A garantire la sicurezza saranno presenti la PASER e la Croce Rossa Italiana.

Domenica 26 aprile, Manfredonia non accoglierà soltanto un evento sportivo: sceglierà di riconoscersi comunità, di muoversi come una squadra e di esserci con il cuore prima ancora che con la presenza.

 

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