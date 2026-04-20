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PLAY OUT Calcio: l’ASD San Giovanni vince e vola ai play out, Real sconfitto ma già salvo

Giornata dai due volti per le squadre di San Giovanni, tra il successo dell’ASD San Giovanni R. e la sconfitta del Real San Giovanni

Calcio: l'ASD San Giovanni vince e vola ai play out, Real sconfitto ma già salvo

Calcio: l'ASD San Giovanni vince e vola ai play out, Real sconfitto ma già salvo - Fonte Immagine: Facebook, ASD San Giovanni Rotondo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Aprile 2026
Manfredonia // San Giovanni Rotondo //

Giornata dai due volti per le squadre di San Giovanni, tra il successo dell’ASD San Giovanni R. e la sconfitta del Real San Giovanni, in un turno che ha comunque confermato gli obiettivi stagionali delle due formazioni.

L’ASD San Giovanni R. conquista una vittoria fondamentale tra le mura amiche, imponendosi per 3-1 sul Real Olimpia Terlizzi al termine di una gara ben giocata e gestita con maturità. Un successo che vale molto più dei tre punti, perché consente alla squadra garganica di accedere ai play out, che saranno disputati in trasferta, mantenendo vive le speranze di salvezza.

In Seconda Categoria, invece, il Real San Giovanni esce sconfitto per 5-2 dalla trasferta contro l’Elce, in una partita difficile e ricca di insidie. Nonostante il risultato negativo, la sconfitta non cambia il percorso stagionale della squadra, che era già matematicamente salva da tempo.

La formazione biancazzurra può così affrontare con serenità le ultime fasi della stagione, senza pressioni di classifica, mentre l’ASD San Giovanni R. si prepara a giocarsi tutto negli spareggi per la permanenza nella categoria.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.

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