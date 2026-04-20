Si accende il dibattito in Puglia sul progetto della nuova superstrada del Gargano, un’opera destinata a prolungare il collegamento a scorrimento veloce da Poggio Imperiale fino a Vico del Gargano, con l’obiettivo di raggiungere anche Peschici, Vieste e Mattinata. Al centro delle contestazioni, i costi elevati e l’impatto ambientale dell’infrastruttura.

Secondo gli oppositori, il progetto presenta criticità significative sia dal punto di vista economico che ambientale, a partire da una spesa stimata in circa 1,5 miliardi di euro, destinata a crescere con i rincari, giudicata eccessiva rispetto ai flussi di traffico attuali.

Un nodo centrale riguarda i vincoli del Parco Nazionale del Gargano, in particolare il tratto Vieste–Mattinata che attraversa la Zona 1, area di massima tutela ambientale, dove il decreto istitutivo vieta la realizzazione di nuovi tracciati stradali. Tuttavia, secondo quanto riportato, “possono essere rimossi”, come sostenuto da Giuseppe Nobiletti in riferimento alle restrizioni esistenti. Anche il Ministero dell’Ambiente avrebbe espresso un parere favorevole nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale, definita “molto possibilista” e firmata dalla presidente della Commissione Germana Panzironi.

Sul fronte opposto, i difensori del parco e diversi comitati ambientalisti evidenziano il rischio di un forte impatto sul territorio. In particolare, viene sottolineato che una superstrada potrebbe favorire un turismo “mordi e fuggi”, aumentando la pressione veicolare sulle località costiere come Vieste.

Ulteriori perplessità riguardano la struttura del progetto, che secondo alcune denunce sarebbe stato suddiviso in tre tronconi, scelta interpretata come un tentativo di rendere meno evidente l’intervento complessivo. A sollevare il caso è stato Riccardo Ceuti, che in un esposto alla Corte dei Conti, presentato insieme a WWF e Lipu, ha denunciato anche la questione dei costi e dei dati sul traffico.

Secondo le tabelle Anas citate dagli oppositori, il volume di veicoli attuale sarebbe inferiore alla metà della soglia minima necessaria a giustificare un “traffico sostenuto”, mettendo in discussione la reale utilità dell’opera.

Resta quindi aperto il confronto tra sostenitori e oppositori del progetto, con interrogativi ancora forti su sostenibilità economica, impatto ambientale e reale necessità infrastrutturale dell’opera.

Lo riporta citynext.it.