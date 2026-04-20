"Chè famigghia scumbenète": al Cine-Teatro San Michele la commedia di Dina Valente

Presentata al Cine-Teatro San Michele, per la regia di Dina Valente e Filomena Trotta, una commedia esilarante e coinvolgente

Siamo in un “tranquillo” appartamento manfredoniano dove vivono quattro fratelli: Peppino felicemente sposato con Felicetta (si fa per dire), Luigino (un po’ “abbonato”), Teresina dedita alla cura del focolare domestico e Margherita, infermiera tuttofare, che si preoccupa della “fratellanza”.

La situazione in casa non è fra le più idilliache, con Peppino e Felicetta che litigano in continuazione, anche a causa delle continue intromissioni della mamma di lei, che “accende i fuochi” fra la coppia anziché sedarli.

Ancora una volta Dina Valente ci catapulta nei colori e nelle tradizioni della nostra Manfredonia.

Una commedia in vernacolo, che ci fa sorridere e divertire ma che fa anche riflettere.

Primeggia sul palco la foto di una giovane donna, è la mamma dei quattro fratelli, venuta a mancare poco più che trentenne.

La defunta appare spesso in sogno a Margherita, la quale non si riesce a spiegare, perché da quando era bambina la mamma avesse sempre fatto affidamento su di lei per tutto, soprattutto era la figlia che era rimproverata di più e responsabilizzata, affinché si occupasse e preoccupasse in ogni momento dei suoi fratelli minori.

“Chè famigghia scumbenète” è lo specchio di ciò che avviene in ogni famiglia, fra un litigio e un’incomprensione, ogni famiglia è “imperfetta” a modo suo.

La situazione si complica quando emergono due colpi di scena: Peppino in realtà ha una figlia, Lauretta, nata da una storia d’amore avuta in gioventù, al di fuori del matrimonio e Margherita invece scopre che è stata adottata: ecco perché sua mamma la trattava in modo diverso rispetto agli altri fratelli.

Peppino svela la verità su Lauretta solo a Margherita, la accoglieranno in casa come cameriera, ma la ragazza vanta una spiccata somiglianza con la giovane nonna defunta e Felicetta e sua madre si renderanno conto ben presto che la ragazza deve essere necessariamente figlia ad uno dei quattro fratelli, vista la similitudine con la loro madre.

Ancora una volta Margherita per proteggere suo fratello Peppino, confesserà ai presenti che Lauretta è sua figlia!

Fra un equivoco e l’altro, in mezzo al trambusto generale, Teresina intanto ha trovato un buon partito, un certo Pasquale Calamaro che ha intenzione di sposarla e per l’occasione si organizza un pranzo in famiglia.

Ma alla domanda di chi sia il padre della ragazza, Margherita esita per qualche istante…..poi pronuncia il nome del suo amore di gioventù: Arturo Pastore, anch’egli invitato a pranzo per l’occasione.

Peccato che Arturo nel frattempo (ma Margherita non lo sa) sia diventato prete.

Felicetta, confida ai presenti di essere in dolce attesa e con l’arrivo di un figlio gli assetti familiari dovranno cambiare: Margherita dovrà andarsene con sua figlia Lauretta, Teresina si sposerà e Luigino dovrà finire in una struttura.

Peppino prende coraggio e confessa alla moglie che Lauretta è sua figlia, così Margherita non dovrà essere più costretta ad andarsene, ma la sorella ormai non può più restare: ora è a conoscenza della verità che tutti fino a questo momento le hanno nascosto, andrà via e porterà con lei Luigino, non lo abbandonerà al suo destino, perché lei, sorellanza a parte, ha un cuore.

“Chè famigghia scumbenète” è un atto d’amore verso la città, una celebrazione della sua lingua e della sua gente, e la conferma che il teatro, quando nasce dal territorio, può ancora emozionare, far riflettere e unire.

Non è una commedia solo per divertire, come confida al pubblico Dina Valente, ci sono tematiche molto delicate dal punto di vista sociale e se tutti noi fossimo un po’ più sensibili, forse l’egoismo dell’umanità non avrebbe il sopravvento.

Dina Valente e il suo teatro rappresentano da sempre un patrimonio incommensurabile per la nostra città, anche se forse a volte non ce ne rendiamo conto.

Vederla lì sul palco a distanza di anni, sempre impeccabile, ci fa commuovere.

Il vernacolo è cultura, tramandare di generazione in generazione, modi di fare, consuetudini, proverbi, dicerie, significa scrivere ogni volta la pagina di un grande libro, fatto di tradizioni e cultura popolare.

Ogni volta che siedo a questa poltrona per assistere ad una commedia di Dina Valente (ora per la regia insieme all’insostituibile Filomena Trotta) mi viene in mente che per me lei è stata una maestra di vita, tutto quello che ho appreso nel tempo, sulle usanze manfredoniane, i detti, le consuetudini, etc., le ho impresse nella mia memoria fin da bambina, attraverso le sue opere teatrali.

La “manfredonianità”, intesa nella accezione più sana e nobile del termine, è un quadro sapientemente intessuto, impregnato di odori, colori, parole, che dovremmo custodire gelosamente perché ci ricordano, le nostre radici, chi siamo e da dove veniamo.

Credo che ad ogni bambino, anche oggi dovrebbe essere data la possibilità di conoscere questo mondo, attraverso la visione delle commedie in vernacolo di Dina Valente.

Un sentito ringraziamento a tutti gli attori che sacrificando il loro tempo libero, hanno deciso di portare avanti questa missione: farsi portavoce della nostra identità per restituirla ogni volta con un volto nuovo, sempre più bella, più viva e divertente, a tutti coloro che si trovano di fronte al palcoscenico e non solo.

Attori: Ciro Salvemini, Filomena Trotta, Camillo Renegaldo, Sipontina Verrini, Imma Rinaldi, Assunta Facciorusso, Teresa Grieco, Antonio Renegaldo, Angelica Renegaldo, Alex Francavilla, Matteo Caratù.

Regia: Dina Valente e Filomena Trotta

Scene: Antonio Renegaldo

Service Audio: Michele Trimigno

Foto/TV: Andrea Colaianni

A cura di Mariella La Forgia.