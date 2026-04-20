Il caso di Donato Monopoli torna al centro dell’attenzione nazionale grazie a un servizio andato in onda nel programma “Fuori dal Coro”, condotto da Mario Giordano su Rete 4. La trasmissione ha riacceso i riflettori sulla vicenda del giovane di Cerignola, morto a 26 anni dopo una violenta aggressione, proponendo anche un’intervista a uno dei presunti responsabili, il foggiano Michele Verderosa.

In studio erano presenti i genitori della vittima, che hanno assistito al servizio raccontando un dolore ancora vivo dopo otto anni. Durante l’intervista, l’inviata ha incalzato Verderosa ricordando la condanna in appello a sette anni per omicidio preterintenzionale. Alla frase «Sei stato condannato a sette anni!», l’uomo ha replicato con un laconico «E allora?», suscitando sdegno e incredulità.

Non solo. L’atteggiamento dell’intervistato è apparso più volte provocatorio: ha minimizzato l’accaduto parlando di un semplice colpo al sopracciglio, in contrasto con le risultanze peritali che attribuiscono la morte a una emorragia cerebrale. Nel corso del confronto sono stati registrati anche insulti gravi e a sfondo sessista rivolti alla giornalista, tra cui l’espressione in dialetto «Si’ nu schife ‘e femmn».

La vicenda risale all’ottobre 2018, quando Donato Monopoli perse la vita dopo una rissa scoppiata in una discoteca di Foggia. Secondo le ricostruzioni, il giovane si sarebbe avvicinato per sedare gli animi, ma venne colpito violentemente: un pugno lo fece cadere a terra, seguito da ulteriori colpi mentre era ormai inerme.

Le sentenze di primo e secondo grado avevano individuato in Francesco Stallone e Michele Verderosa i responsabili della morte, condannandoli rispettivamente a 10 e 7 anni per omicidio preterintenzionale. Tuttavia, dopo un lungo iter giudiziario, la Corte di Cassazione ha annullato le condanne con rinvio, disponendo un nuovo processo.

Un elemento che ha alimentato l’indignazione è che i due imputati non hanno mai scontato un giorno di carcere. La difesa sostiene l’imprevedibilità delle conseguenze dei colpi, mentre ora sarà la Corte d’Assise a riesaminare aspetti centrali come la volontarietà e la prevedibilità dell’evento.

Nel corso della trasmissione, il racconto dei genitori ha restituito tutta la sofferenza accumulata negli anni: «La mattina vado nella sua stanza… è tutto rimasto lì. Vorrei sentire il suo profumo. È un dolore che non finirà mai». Ancora più drammatico il ricordo del padre: «Era irriconoscibile. Il viso gonfio… non era mio figlio».

La madre ha poi descritto il percorso giudiziario come un vero e proprio calvario: «Ogni udienza è un inferno. Siamo stanchi di rinvii e tribunali. Vogliamo solo giustizia e dignità per nostro figlio». Una richiesta che, dopo otto anni, resta ancora senza una risposta definitiva.

Lo riporta cerignolaviva.it.