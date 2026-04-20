MONTE SANT’ANGELO – Dopo 45 anni di lavoro, sacrifici e passione, Donato Taronna si prepara a chiudere uno dei capitoli più significativi della panificazione montanara. Una storia personale e professionale che si intreccia con quella di una famiglia, di una comunità e di un mestiere antico, tramandato di padre in figlio.

Nato a Monte Sant’Angelo il 15 gennaio 1963, da genitori appartenenti entrambi a famiglie di fornai, Donato Taronna è il terzo figlio di una famiglia profondamente legata all’arte del pane. Padre di Matteo, Isabella e Luigi, ha iniziato il suo percorso nel mondo della panificazione nel 1978, diventando col tempo l’unico figlio di fornaio ad aver proseguito questa tradizione nella città di Monte Sant’Angelo, come riportato anche nel volume Folclore Garganico di Giovanni Tancredi.

Nel 1981 rileva il forno di famiglia, dando continuità a un’attività che negli anni sarebbe diventata non solo punto di riferimento locale, ma anche simbolo identitario del territorio.

Il suo impegno associativo comincia presto. Nel 1988 aderisce alla Confartigianato Panificazione Provinciale e già l’anno successivo, dopo il pensionamento di diversi anziani panificatori di Monte Sant’Angelo e con l’apertura della sede comunale della Confartigianato, promuove la riunione dei panificatori locali in associazione, venendo eletto all’unanimità presidente.

Sono anni di profondo fermento per il comparto dell’arte bianca. Nel 1990, su iniziativa di varie associazioni comunali, viene ripristinato il direttivo provinciale della categoria e Taronna viene eletto Presidente provinciale dell’Associazione Panificatori della Confartigianato, superando candidati che alla vigilia apparivano favoriti. Nello stesso anno arriva anche la nomina a consigliere nazionale della categoria a Roma.

Il 1990 segna inoltre un passaggio cruciale per il settore, con la proposta di firma della liberalizzazione del prezzo del pane, tema centrale per il futuro della panificazione italiana. Nel 1992, ad Ancona, durante l’assemblea nazionale dell’Associazione Panificatori della Confartigianato, Donato Taronna viene eletto vicepresidente nazionale della categoria. In quegli anni partecipa alla stesura di una bozza di legge da presentare al Governo per l’abolizione del lavoro notturno e contribuisce, insieme alle altre organizzazioni di categoria e dei lavoratori, alla definizione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Parallelamente entra a far parte della Commissione Provinciale Artigianato della Camera di Commercio di Foggia e, nel 1995, viene proposto come membro della Commissione camerale per il rilascio delle licenze di panificazione. Nel 1997 viene rieletto vicepresidente nazionale e diventa delegato per il Sud Italia sulle problematiche della categoria. Nel 1998 entra di diritto nel direttivo regionale dell’associazione panificatori e prende parte alle trattative presso il Ministero delle Attività Produttive per la definizione delle nuove norme sulla panificazione.

Intanto il suo legame con il territorio si rafforza sempre di più. Nel marzo 1994 trasferisce il forno di famiglia nei pressi della Basilica di San Michele Arcangelo, in uno dei luoghi simbolo della città. Nel corso degli anni avvia anche diverse collaborazioni con le Università di Bari e Foggia, in particolare con le facoltà di Agraria e Microbiologia, contribuendo allo studio e alla valorizzazione del pane tradizionale.

Tra il 1997 e il 2007 Donato Taronna vive un decennio di intensa visibilità mediatica, partecipando a importanti trasmissioni televisive della RAI e di Mediaset. Tra queste figurano Verde Mattina e La Vecchia Fattoria con Luca Sardella, Uno Mattina con Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, Geo & Geo con Sveva Sagramola, La Domenica del Villaggio con Rosita Celentano e Davide Mengacci, oltre a Geo & Geo Magazine, Uno Mattina Estate, Linea Verde e Linea Blu. Apparizioni che hanno contribuito a far conoscere ben oltre i confini locali il pane di Monte Sant’Angelo e la sua tradizione secolare.

Un altro risultato di grande rilievo arriva nel luglio 2006, quando, in collaborazione con il Parco Nazionale del Gargano e con il suo allora presidente Giandiego Gatta, riesce a ottenere l’inserimento del Pane di Monte Sant’Angelo nell’albo regionale dei prodotti tipici della Regione Puglia.

La sua esperienza si estende anche all’ambito amministrativo e politico. Nel maggio 2007 viene eletto consigliere comunale di Monte Sant’Angelo nella lista civica Uniti per Monte e, il 20 agosto dello stesso anno, riceve la delega di assessore all’Urbanistica e Legalità. Nel settembre 2009, con la nascita del Popolo della Libertà dalla fusione tra Forza Italia e Alleanza Nazionale, gli viene confermata e ampliata la responsabilità assessorile con delega a Urbanistica, Attività produttive e Legalità.

Nel corso del tempo, il suo lavoro riceve numerosi riconoscimenti. Il 21 ottobre 2015, a Roma, presso la sede nazionale della Confesercenti, gli viene conferito il diploma di “Maestro dell’Alimentazione”.

Il Forno Taronna Donato, già presente nella guida Slow Food, viene inserito negli anni 2018 e 2019 nella Guida di Repubblica-Espresso “Ai Sapori e ai Piaceri della Regione Puglia”, confermando negli anni successivi la propria presenza nelle edizioni 2019, 2020, 2021 e 2022. Compare inoltre nella guida Puglia – Le ricette di Casa Puglia, mentre Restaurant Guru lo segnala come attività eccellente nel 2022, 2023 e 2024. Non mancano le menzioni nella guida Le Meraviglie dell’Unesco di Repubblica-Espresso, nella guida Porti e Marine 2022, nel Touring Club Italiano e nel Gambero Rosso, che premia il forno con due pani nella guida dedicata ai migliori panifici e panettieri d’Italia.

Di particolare rilievo anche il riconoscimento ricevuto in occasione del sessantesimo anniversario di Nutella: Ferrero sceglie il Pane tipico di Monte Sant’Angelo tra 13 mila panifici italiani, individuando nel Forno Taronna Donato il panificio prescelto per rappresentare il binomio tra pane e crema spalmabile sul sito ufficiale dell’azienda.

La rivista Like gli dedica inoltre la copertina della propria guida ai piaceri e sapori della Puglia, premiandolo per l’idea di riprodurre sul pane tipico l’effige della Basilica di San Michele Arcangelo, intuizione definita eccellente.

Il 27 ottobre 2019, in occasione del convegno “I Pani d’Italia – Il Pane Racconta”, svoltosi a Matera Capitale Europea della Cultura 2019, la Fiesa Confesercenti gli conferisce il diploma di Maestro Panificatore, distinguendolo tra cinquanta panificatori provenienti da tutta Italia.

Più recente, ma altrettanto significativo, è il ruolo svolto nel 2022 nella tutela del pane montanaro: nel mese di giugno guida la delegazione dei panificatori di Monte Sant’Angelo alla stesura del disciplinare per il Presidio Slow Food del Pane di Monte Sant’Angelo. L’8 settembre 2022 arriva poi l’ufficialità del riconoscimento da parte di Slow Food.

L’eco del suo lavoro supera anche i confini nazionali. Dal 17 al 21 dicembre 2024 viene infatti invitato dalla Marina Militare e da Le Rotte del Pane a bordo dell’Amerigo Vespucci, a Doha, in Qatar, per produrre il pane tipico di Monte Sant’Angelo durante le serate organizzate dall’Ambasciata Italiana e dalla Camera di Commercio Italiana. Il 21 dicembre, sempre a Doha, realizza insieme alla chef qatariota Hissa Al Sulaiti un Bread Creative Event, in collaborazione con Qatar Museum, portando ancora una volta il nome di Monte Sant’Angelo e dei suoi due siti UNESCO – la Basilica di San Michele Arcangelo e le faggete vetuste della Foresta Umbra – in un prestigioso contesto internazionale.

Oggi, dopo 45 anni di attività, Donato Taronna si congeda dal suo lavoro lasciando un’eredità importante: quella di un uomo che ha saputo unire tradizione, rappresentanza sindacale, ricerca, promozione del territorio e innovazione, restando sempre fedele alle radici della sua città.

La sua pensione non segna soltanto la fine di un percorso professionale, ma rappresenta anche la chiusura di una pagina significativa della storia della panificazione di Monte Sant’Angelo. Una storia fatta di farine, levate notturne, battaglie di categoria, riconoscimenti prestigiosi e amore autentico per il proprio mestiere.

Con lui va in pensione un maestro fornaio, ma resta vivo un patrimonio di esperienza e identità che appartiene a tutta la comunità.