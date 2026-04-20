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Elezioni Provincia di Foggia, Mangano: “Gratitudine per il risultato, continuerò a lavorare per il territorio”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Aprile 2026
Stato news //

Elezioni Provincia di Foggia, Mangano: “Gratitudine per il risultato, continuerò a lavorare per il territorio”

FOGGIA – Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Foggia. Tra i candidati, Nicola Mangano commenta con spirito costruttivo l’esito delle urne, che non lo vede tra gli eletti, ma sottolinea comunque la soddisfazione per il consenso ottenuto.

“Il mio sentimento oggi è di profonda gratitudine per il risultato raggiunto”, ha dichiarato Mangano, ringraziando colleghi e colleghe che hanno espresso fiducia nel suo progetto politico. Un progetto, ha evidenziato, orientato al rilancio del territorio e in particolare della città di Manfredonia.

Secondo Mangano, ogni voto ricevuto rappresenta un impegno concreto che continuerà a portare avanti all’interno del Consiglio Comunale. “Questo risultato dimostra quanto sia fondamentale fare squadra come comunità per rafforzare la nostra presenza nei tavoli decisionali”, ha aggiunto.

Il candidato ha inoltre rivolto gli auguri di buon lavoro al nuovo Presidente della Provincia, congratulandosi con tutti gli eletti e le elette, con l’auspicio che possano operare sempre nell’interesse della Capitanata.

Infine, Mangano ha ribadito la volontà di proseguire il proprio impegno politico e istituzionale: “Resto al servizio della nostra città, con la stessa passione di sempre. Questo non è un traguardo, ma una tappa”.

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