La lista civica “La Provincia sei tu” si afferma come prima forza singola in Capitanata. È quanto sottolineato dal presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, nel commentare l’esito delle elezioni provinciali del 19 aprile, evidenziando il risultato ottenuto in termini di preferenze.

“La Provincia sei tu prima lista singola della Capitanata”, ha dichiarato Nobiletti, facendo riferimento sia ai voti reali sia a quelli ponderati, che confermerebbero – secondo la sua analisi – il primato della lista.

Nel quadro complessivo, il centrosinistra mantiene la maggioranza nel Consiglio provinciale, un risultato che per Nobiletti rappresenta un segnale chiaro. “Il territorio vuole continuità nell’azione di governo, vuole un’area progressista capace di tenere insieme comuni grandi e piccoli, Gargano e Monti Dauni, costa ed entroterra. Il risultato complessivo conferma una linea amministrativa condivisa su tutto il territorio”.

Entrando nel dettaglio dei numeri, il presidente ha evidenziato la crescita della propria lista rispetto alla tornata precedente: “La lista La Provincia sei tu registra una crescita rispetto al 2024 – aggiunge Nobiletti -. Nei voti reali, senza ponderazioni, la lista ottiene 206 preferenze, davanti a Campo Largo per la Capitanata con 203, Insieme per la Capitanata con 122, Fratelli d’Italia con 74 e Forza Capitanata con 49. È la misura più concreta del radicamento costruito comune per comune”.

Anche il dato ponderato confermerebbe la stessa graduatoria: “25.236 punti per la lista La Provincia sei tu, con un vantaggio di 4.794 punti sul secondo partito, il PD considerato singolarmente. Tra i due sistemi di calcolo c’è una certa coerenza”.

Nel nuovo Consiglio provinciale, la distribuzione dei seggi vede quattro posti al Campo Largo per la Capitanata, tre a La Provincia sei tu, due a Fratelli d’Italia, due a Insieme per la Capitanata e uno a Forza Capitanata.

Nobiletti ha quindi rivolto un augurio ai dodici consiglieri eletti, citando Lucia Caione, Raffaella Vene, Antonello Di Paola, Anna Rita Palmieri, Michele Merla, Mario Dal Maso, Angela Fazi, Maurizio Accettulli, Nicola Netti, Tonio De Maio, Achille Capozzi e Amato Francesco Nunziante.

In conclusione, il presidente ha ringraziato gli amministratori locali e l’assessora regionale Graziamaria Starace per il sostegno ricevuto, ribadendo l’impegno per il territorio: “Lavoreremo nell’unico interesse che conta: quello della Capitanata e dei suoi cittadini”.

Lo riporta antennasud.com.