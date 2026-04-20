C’è un modo, quasi crudele, per misurare la salute politica di una città: non guardare solo chi vince le elezioni (ultime quelle per il rinnovo del consiglio provinciale) ma verificare dove quella città è presente quando si decide davvero. Nei luoghi della programmazione, negli enti di area vasta, nei tavoli economici, nelle istituzioni che orientano investimenti, nomine, reti di alleanze.

Se si guarda Manfredonia da questa prospettiva, il quadro che emerge è netto e inquietante: la città, oggi, appare molto meno rappresentata di quanto la sua storia, il suo peso demografico, e il suo ruolo potenziale giustificherebbero.

Fuori dal Parlamento, dove siede il deputato Giandiego Gatta, eletto alla Camera nella XIX legislatura, ufficialmente in carica dal 13 ottobre 2022, e componente della XIII Commissione Agricoltura, la sensazione è quella di una presenza politica assottigliata, non più determinante. La scheda ufficiale della Camera conferma il suo ruolo parlamentare, che resta ad oggi l’approdo istituzionale più visibile riconducibile a Manfredonia.

Il punto, però, non è semplicemente contare le cariche. Il punto è capire perché Manfredonia abbia smesso di essere un baricentro politico del Gargano e della Capitanata, pur continuando a essere una delle città più importanti del territorio. Manfredonia non sembra più generare classi dirigenti capaci di stare nei luoghi dove si costruisce il futuro della provincia e della regione. Ed è questa, prima ancora che elettorale, la sua crisi più profonda.

Per anni la città ha vissuto di una rendita politica accumulata in una stagione precisa, quella in cui il triangolo PD formato da Bordo (Michele), Campo (Paolo) e Riccardi (Angelo) — con tutti i limiti, le divisioni e le critiche del caso — garantiva comunque una cosa essenziale: continuità di presenza. C’era una filiera, un’interlocuzione, un ceto politico che riusciva a tradurre il consenso locale in peso esterno. Non era un sistema perfetto; ma era un sistema.

Quel sistema si è consumato lentamente e poi è imploso. Da una parte per logoramento naturale: ogni leadership, se non rigenera se stessa, finisce per invecchiare. Dall’altra per un fatto politico e simbolico devastante: lo scioglimento del Comune di Manfredonia per infiltrazioni mafiose nel 2019. Al di là delle singole responsabilità personali e dei successivi distinguo giudiziari, quello scioglimento ha prodotto un effetto pubblico fortissimo: ha interrotto una continuità, ha delegittimato un’intera stagione amministrativa, ha spezzato la fiducia nel e tra il ceto dirigente cittadino e ha reso molto più difficile il ricambio. Il quadro normativo e amministrativo che regola questi provvedimenti è chiarito dal Ministero dell’Interno (e vidimato con decreto del Presidente della Repubblica), e il caso Manfredonia rientra pienamente in quella stagione di massima attenzione sugli enti locali esposti a condizionamenti mafiosi.

Da allora, però, il problema non è stato solo la caduta del vecchio blocco. Il problema è stato il mancato innalzamento del nuovo.

Né il centrosinistra né il centrodestra (oramai sbiadita la breve parentesi Rotice, crollata anche per lo scontro fratricida tra l’ex sindaco e l’attuale Onorevole Gatta) sono riusciti a costruire a Manfredonia una nuova classe dirigente strutturata, autonoma, riconoscibile e soprattutto capace di uscire dal recinto cittadino. Si sono moltiplicati i tentativi individuali, le ambizioni personali, le micro-correnti, le candidature, le scommesse sui nomi. Ma non si è visto un progetto politico in grado di trasformare la città in una piattaforma di rappresentanza territoriale. E così Manfredonia ha cominciato a vivere una contraddizione sempre più evidente: restare grande come città, ma rimpicciolirsi come peso politico.

Qui entra in gioco quella che potremmo chiamare la transizione dal “fattore M” al “fattore Z”. Il fattore M è la politica presenza, dichiarazione, rivendicazione di partecipazione. Il fattore Z lo stadio successivo: non più neppure la capacità di vendere il racconto della propria centralità, ma lo zero politico, l’irrilevanza che si normalizza, la sconfitta che non scandalizza più nessuno. È il momento in cui un territorio perde, e la sua sconfitta non fa più notizia.

Ed è probabilmente questo il passaggio più doloroso per Manfredonia. Perché una città può attraversare fasi alterne, può perdere una tornata, può sbagliare un gruppo dirigente, può persino uscire temporaneamente dai luoghi della decisione. Ma quando smette di reagire alla propria marginalizzazione, allora la crisi diventa culturale prima ancora che politica. Le sconfitte si sedimentano, il dibattito si abbassa, la pretesa collettiva si restringe.

Eppure, paradossalmente, Manfredonia non è un territorio privo di occasioni. Anzi. Sul piano potenziale, avrebbe ancora tutte le condizioni per contare. La Regione Puglia ha rilanciato negli ultimi anni il tema del porto industriale, il rinomato ‘Bacino Alto Fondali’, definendolo infrastruttura strategica per l’intera provincia di Foggia. Dopo il preannunciato “smantellato” dei cd nastri trasportatori, ecco un investimento pubblico superiore ai 120 milioni di euro per la rifunzionalizzazione dell’area e il ripristino della connessione ferroviaria con Incoronata. Nella comunicazione ufficiale regionale quel progetto viene descritto come un cambio di scala per la logistica della Capitanata, con il coinvolgimento, tra gli altri, di Regione, Comune, Autorità portuale, Consorzio ASI e RFI.

È proprio qui che l’analisi si fa più severa. Perché quando una città dispone ancora di asset così rilevanti — porto, retroporto, area industriale, collocazione strategica tra Tavoliere e Gargano, potenziale turistico, centralità geografica nel nord della Puglia — e tuttavia non riesce a convertirli in forza politica stabile, significa che il problema non è la mancanza di materia prima. Il problema è la debolezza del soggetto politico che dovrebbe governarla e rappresentarla.

Nel frattempo, altri comuni del Gargano sono riusciti a costruire una traiettoria più riconoscibile. Vieste, per esempio, ha mostrato negli ultimi anni una capacità di proiezione extracomunale ben più efficace, culminata anche nell’elezione di Giuseppe Nobiletti alla presidenza della Provincia di Foggia. In termini simbolici, non è un dettaglio: la guida di Palazzo Dogana è stata conquistata dal sindaco di una città garganica che ha saputo trasformare il proprio radicamento locale in peso politico di area vasta. E persino nelle dinamiche regionali più recenti, Vieste si è mostrata capace di esprimere una rete politico-amministrativa più performante, come si è visto anche nella tornata del 2025.

Manfredonia, invece, ha dato spesso l’impressione di cercare rappresentanza attraverso altri, più che di produrla da sé. Il sostegno ai vari Raffaele Piemontese, Rosario Cusmai e ad altre figure sovracomunali ha spesso sostituito la costruzione di una leadership locale autonoma. Non c’è nulla di anomalo, in sé, nell’appoggiare candidati forti di area vasta; tutti i territori lo fanno. Il problema nasce quando quel sostegno non è il frutto di una trattativa politica alla pari, ma diventa il segno di una debolezza strutturale: il territorio si accoda perché non ha un proprio profilo competitivo.

Le ultime dinamiche regionali hanno reso ancora più evidente questa fragilità. A Manfredonia il centrosinistra ha confermato un peso elettorale importante, ma il successo della coalizione non si è tradotto automaticamente in una centralità manfredoniana nei nuovi equilibri. Al contrario, la geografia delle preferenze e degli eletti ha premiato altre reti, altri radicamenti, altre macchine territoriali.

Nel frattempo, il quadro locale continua a dare segnali di affaticamento. Le cronache recenti raccontano di un consiglio comunale attraversato da interrogazioni su rifiuti, PIP, tributi, manutenzione urbana, disfunzioni amministrative; un sindaco (La Marca) non totalmente sostenuto dall’intera maggioranza; ma raccontano anche di tensioni interne e frizioni, sintomo di una struttura politico-amministrativa che fatica ancora a trovare una piena stabilità. Non sono elementi marginali: quando un’amministrazione è assorbita dalla gestione delle criticità quotidiane, fa più fatica a proiettarsi nei tavoli esterni dove si costruisce rappresentanza.

A questo si aggiunge una questione più ampia, che riguarda la trasformazione sociale della città. Come molte realtà del Mezzogiorno, anche Manfredonia vive il peso dell’invecchiamento, della fuga dei giovani, della difficoltà a trattenere energie professionali e competenze. I dati demografici ufficiali dell’Istat confermano che le statistiche comunali più recenti vengono aggiornate al 1° gennaio 2026, dentro una tendenza nazionale e meridionale che penalizza soprattutto i territori incapaci di generare nuova attrattività.

Qui si innesta un’altra contraddizione. La provincia di Foggia, secondo la Camera di Commercio, ha chiuso il 2025 con un saldo positivo di 513 imprese, segnale di una vitalità diffusa del tessuto economico provinciale, sebbene moderata. Questo significa che il contesto non è immobile per definizione. Ci sono energie, c’è un sistema imprenditoriale che reagisce, c’è un terreno sul quale sarebbe possibile innestare una nuova politica dello sviluppo. Ma proprio per questo l’assenza di Manfredonia dai principali snodi di interlocuzione economica pesa ancora di più: non perché la città sia fuori da ogni processo, ma perché rischia di entrarci senza guidarlo.

In fondo, la vera crisi di Manfredonia non sta soltanto nella caduta delle sue vecchie divinità politiche. Sta nel fatto che, dopo di loro, non è nato un nuovo pantheon civile. Si sono visti uomini soli, percorsi individuali, candidature episodiche, fiammate personali. Ma una classe dirigente si riconosce da un’altra cosa: dalla capacità di costruire continuità, non soltanto visibilità.

Per questo la città appare ferma. Non ferma nel senso letterale — perché amministrazioni, partiti, movimenti, associazioni continuano ad agire — ma ferma nel senso storico: non compie un salto di fase. Sembra vivere in una sospensione perenne, dove ogni tornata elettorale viene caricata di aspettative improprie e poi archiviata con una rassegnazione sempre più muta. È il destino delle squadre che perdono così spesso da trasformare la sconfitta in abitudine: a un certo punto non scandalizzano più, confermano solo il pronostico.

Il problema, allora, non è chiedersi chi sarà il prossimo candidato da spendere. Il problema è capire se Manfredonia voglia ancora tornare a essere una comunità che pretende rappresentanza, oppure se si sia ormai adattata all’idea di essere una città di contorno, utile a portare voti, meno capace di determinare scelte. Finché non scioglierà questo nodo, continuerà a oscillare tra nostalgia del passato e appoggi altrui, tra l’evocazione della grandezza perduta e la cronaca minuta delle occasioni mancate.